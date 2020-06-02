台南警員榮退 警友會辦歡送會祝福

「天下沒有不散的宴席，祝福你們。」台南市警六分局交通組警員高思雲、秘書室警員李穎治、鯤鯓派出所員警葉大維6月退休，南區警友辦事處舉辦歡送會，分局長陳建民感謝他們將人生黃金歲月奉獻給治安工作，也盼他們退休生活愉快。

退休歡送餐會昨晚在台南市府城食府舉行，高思雲、李穎治出席。李穎治承辦資訊業務，從警31年，其中24年奉獻給六分局。新冠肺炎期間，為了異地辦公，李於4小時內建構10台電腦辦公環境，架設過程中曾一度眼疾復發，邊點眼藥水邊上工，讓異地辦公如期完工，十分敬業。

交通組警員高思雲熟稔交通法令，受理各項交通違規申訴、訴訟。隨著科技發達，出現不少檢舉達人，交通案量大幅暴增，他兢兢業業，如期完成各項工作要求。

鯤鯓派出所員警葉大維將31年警職生涯奉獻給日夜輪班的外勤，他是在治安防線的尖兵，作好治安、交通、為民服務等基礎工作。