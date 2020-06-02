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全台前10名最有錢里缺建設 蓮潭里長：只有一座搖搖馬

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南南科東側的善化區蓮潭里，里內都是新建透天厝。圖／取自陳紫晶臉書
台南南科東側的善化區蓮潭里，里內都是新建透天厝。圖／取自陳紫晶臉書

根據媒體最新曝光全台前10名最有錢的里，9個都被新竹包辦，不在新竹的只有唯一一個，是台南善化區的蓮潭里，平均年所得為168.7萬元，排名第6，而該里是重劃區，主要住的都是南部科學園區裡的科技新貴，雖然富有，但里長陳紫晶抱怨，「有錢有什麼用」，該里不僅年收入高、人口成長也是嚇嚇叫，但全里的兒童遊樂設施只有一座搖搖馬，「看到孩子排隊擠搖搖馬，真的不忍心」

根據財政資訊中心公布106年綜所稅申報資料，全台最有錢的里不在台北，而是新竹市東區的關新里，所得平均達到252.9萬元。

台南蓮潭里在哪裡？台南市民政局表示，台南的蓮潭里原本在白河，靠近嘉義縣的交界處，但在里鄰整併後，白河的蓮潭里已經消失，取而代之的是從善化區小新里分出來的新里「蓮潭里」，位在善化區的南側、南科的東側。

陳紫晶表示，該里是重劃區，裡面都是新建的房子，居住的都是年輕的夫妻，在南科上班為主，根據近年的統計，每月人口都有超過1%的成長，小孩子非常多，目前人口已經超過4000人，是一個很有活力的大里。

但她也抱怨，人口成長、有錢，基礎建設卻完全趕不上，不僅找不到公立幼兒園，連私幼都少，家長常常跟她反應，而且里內沒有活動中心，里辦公室是她自己的住家，里民根本沒有聚會的地方，而且每到假日，看到孩子搶滯洪池內綠地唯一的搖搖馬，就只能搖頭。

她表示，已經反應多時，但市府卻沒有回應，像是里內也希望爭取一所國中，有預地定，而且善化的人口已經超過5萬，目前只有一所國中，「總不能讓家長都把孩子送私中吧」。

除此之外，里內有許多單身的新貴都是租套房居住，有1000戶以上，停車也是大問題，但里內完全沒有公有停車場，「這樣怎麼能算最有錢的里啦」陳紫晶表示，希望市府能重視，提昇基礎建設，留下繳稅多的人。

到底最有錢的里是哪一里，根據財政部資料，2016年台南天后里有400戶申報綜合所得稅，其申報所得總額約莫13.1億，平均一戶年所得高達328.5萬元，甚至比新北市所得最高的新店華城里，每戶289.8萬元還高出38.7萬元，所以過去都認為台南最有錢的里應該是天后里。

台南南科東側的善化區蓮潭里，里內都是新建透天厝。圖／取自陳紫晶臉書
台南南科東側的善化區蓮潭里，里內都是新建透天厝。圖／取自陳紫晶臉書
台南南科東側的善化區蓮潭里里長陳紫晶抱怨里內基礎建設不夠。圖／取自陳紫晶臉書
台南南科東側的善化區蓮潭里里長陳紫晶抱怨里內基礎建設不夠。圖／取自陳紫晶臉書

新竹 白河

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