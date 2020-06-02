嘉義市防疫收穫 腸病毒人數比去年同期少一百多人

疫情逐漸趨緩，許多縣市已陸續解禁防疫管制，但嘉義市府仍未解禁，卻發現防疫嚴密反而讓校園腸病毒案例大幅下降，成為意外收穫，市府教育處長林立生說，戴口罩、勤洗手及落實校園環境消毒等，不僅讓孩子遠離新冠肺炎疫情的侵擾，也降低感染腸病毒的風險。

林立生表示，嘉義市各公立國中小學及公立幼兒園，今年3月至5月罹患腸病毒人數為25人，但去年同期罹患腸病毒人數為146人，防疫新生活運動時代來臨，校園雖然逐漸開放，但面對不同傳染病可能對於學童造成的危害，仍要以嚴謹的態度面對。

「今年學生還未傳出染腸病毒！」大同國小校長盧淑娟說，從新冠肺炎疫情開始以來，都維持量體溫、戴口罩等防疫，只要孩子有發燒也會帶去看醫生，飛沫、接觸傳染減少，不僅未出現腸病毒，連感冒都變少，尤其勤洗手已內化到每個學生，飯前一定會用肥皂洗手。

盧淑娟說，過去這時節就要宣導防治腸病毒，也會擔憂學生染疫，只要學生一有症狀，便會馬上就醫和通報，數人染疫就要停課等，但今年防疫期提前，家長也很重視，直到現在校方仍會每天消毒遊樂器材，也會檢查學生的健康管理護照，市府也很重視，強化衛生教育宣導。

衛福部嘉義醫院感染科醫師廖忠信表示，今年因為新冠肺炎疫情，學校及相關單位都提高衛生教育宣導，家長及老師也督促小朋友多洗手，反而使得今年腸病毒的發生率不如往年多。