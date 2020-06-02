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相隔12年！2023年全運會可望在台南
體育署決定全運會由「六都」輪辦，相隔12年，2023年將再度輪到台南市主辦，不過目前仍處評估階段，台南市政府尚未簽訂承辦契約，台南市長黃偉哲今表示，巧婦難為無米之炊，辦全運會必須更新老舊場館設施，坦白說挑戰很大。
台南市議員郭鴻儀今天在議會指出，台南市應傾全力舉辦2023年全國運動會，市民都很期待，相信能提升城市行銷。
黃偉哲表示，2023年全運會還在積極評估中，巧婦難為無米之炊，要舉辦就要辦得有面子、有裡子、要熱鬧，不過，台南許多場館設施相當老舊，若要辦全運會就必須更新設施，體育軟硬體設施同時並進，這部分坦白說是很大的挑戰，會向體育署爭取修繕經費。
教育局表示，考量台南距離上一次舉行全運會已相隔12年，各場館現況都較其他五都老舊，為提前部署，體育處已邀集全國各單項運動協會完成初步場館會勘及盤點。
教育局長鄭新輝說，這次利用全運會將場館進行全面性盤點整修，目前盤點45處運動場館，其中重點場館像是田徑場、仁德游泳池、桌球館、網球館等重建就要3.8億元，加上整修部分，經費即須9.6億元。
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