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以家為概念 台南偏鄉玉井興建百床住宿型長照機構

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
立委郭國文（左）今天召開公聽會，針對玉井住宿長照機構設置，請相關單位協調適當地點。圖／郭國文服務處提供
立委郭國文（左）今天召開公聽會，針對玉井住宿長照機構設置，請相關單位協調適當地點。圖／郭國文服務處提供

衛福部108年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫，長照2.0政策，針對長照住宿式資源不足地區進行盤點後，在台南山區選擇在玉井設置，並委由衛福部台南醫院規畫，但地方卻表示不知情，也認為選定地點太靠近市場，立委

郭國文今天邀集衛生福利部長照司、台南醫院、台糖公司、台南市政府社會局召開公聽會，現場會勘後建議另行評估更符合地方需求的位址。

郭國文請衛福部長照司周道君副司長說明，針對玉井偏鄉所規畫的「住宿式長照機構公共化資源計畫」，協助當地居民瞭解該計畫的目的，以及未來能提供長照資源，也要求衛福部與台南醫院做好社區溝通，並妥善規畫未來交通動線等問題。

台南醫院祕書蘇淑芬表示，配合衛福部計畫，因玉井鄰近地區有10間長照機構，服務人數484人，卻沒有住宿型的床位設施。因此需要有約5000平方公尺的土地布建100床之住宿機構，故向台糖詢問並選定租用目前規畫的樹糖街與憲政街48巷之間土地來興建。而此住宿型長照機構，是以「家」的概念出發，以小單位共同生活型態進行設計，非一般安養機關，可以提供好的長照環境。

玉井區玉井里長葉俊甫表示，地方均不清楚此計畫內容，也不知將興興建何種類型長照機構，社區居民議論紛紛。尤其憲政街鄰近住戶，也會擔心生活品質受到影響，該基地又鄰近零售市場與青果市場，交通上是否也會造成影響則需進一步考量。

郭國文說，因有在地里民發現有針對樹糖街旁的台糖土地進行勘查，探詢後得知是關於衛福部的長照機構計畫，但是里長、公所皆不知有此計畫與相關細節，經過公聽會討論後，郭國文也與各相關單位到預定地點現場會勘，認為地點像是小台地，有高地落差，又鄰住宅、市場近等問題。

郭國文說，好的長照設施應是可以帶來好的醫療照顧資源，特別應該可以為玉井與偏鄉地區帶來助益，針對居民擔心交通問題，要求衛福部可再進行地點評估，台糖公司也表示願意配合與衛福部討論，期待此一公共化資源計畫，真正能照顧到山區的需要。

長照 衛福部 郭國文

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