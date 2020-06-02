台南白河蓮花節 舉人公廟舉辦包粽、蓮粽為學生祈福
台南白河蓮花季系列活動，今天在白河秀祐里舉人公廟舉行「包高粽、蓮粽祈願活動」，為白河學子及考生們祈福。因應端午節的到來，白河區公所準備應景的粽子歡慶佳節，同時也配合蓮花季行銷白河區的蓮子，特別以蓮粽方式呈現，並取其諧音「連中」，希望為考生帶來好彩頭。
今天祈願活動有白河國中及白河商工師長帶領學生前來祈福，白河區公所規畫祝禱祈願儀式，保庇學生「包高中」考運旺旺來，並贈予學生「包中祈願掛飾」祝金榜題名，並分送蓮粽。現場也有包粽活動體驗。
2020白河蓮花季系列活動將持續到8月，白河區公所在官網成立「白河蓮花季活動專區」，並推出「白河蓮花節三部曲」宣傳短片，以完整介紹本年度白河蓮花季相關活動，歡迎民眾上網查詢。
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