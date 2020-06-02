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疫情影響 滯留西班牙38年阿美族陳炯明返台路受阻

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東阿美族男子陳炯明滯留西班牙38年，原本預計今年農曆春節返台與家人團聚，但因受新冠肺炎影響，相關返台申辦手續也跟著受阻，至今未能順利返台。本報資料照
台東阿美族男子陳炯明滯留西班牙38年，原本預計今年農曆春節返台與家人團聚，但因受新冠肺炎影響，相關返台申辦手續也跟著受阻，至今未能順利返台。本報資料照

台東阿美族男子陳炯明滯留西班牙38年，原本預計今年農曆春節返台與家人團聚，但因受新冠肺炎影響，相關返台申辦手續也跟著卡關，至今未能順利返台。協助陳返台的移民署台東服務站專員陳允萍表示，目前西班牙政府狀況不明確，只能等待。

陳允萍表示，滯留西班牙蘭薩羅特島的陳炯明，今年1月已收到返台相關證件，並開始辦理手續，未料，卻遇到新冠肺炎在西班牙大爆發，使得申辦作業受阻，據他了解，目前西班牙政府也未開始正常上班，現階段也只能等待，會持續了解狀況。

陳炯明17歲那年與父親當遠洋漁工赴西班牙工作，父子異鄉起爭執，父帶著兩人證件獨自回台，陳男留西班牙工作維生，一晃眼38年。3年前才與家人聯繫上，但返台證件始終卡關，經移民署專員協助，陳今年1月已收到台灣寄出的證件，預計農曆春節返台與家人團聚。

陳允萍表示，陳炯明3年前聯繫上台東胞妹陳秀蘭後，妹妹開始找許多的機構及民意代表，包括外交部、駐西班牙代表處、西班牙駐台灣商務辦事處，立委、代表、議員等等，台北台東二地跑，都不得要領辦不好文件。直到去年12月初在台瑞士籍神父葛德尋求他協助，決定親自協助辦理相關文件。

據了解，38年前陳炯明隨父遠洋漁工赴西班牙工作，因故與父親爭執後，當晚和親戚在蘭薩羅特島去歡唱，結果喝醉不剩酒力，醒來時身邊的人都不見了，他也不知道身在哪裡，徒步走了好幾個小時，到碼頭時才發現船隻都不見了。

後來其父有再找他，可是就是陰錯陽差碰不到，最後他只能留在島上自力更生，從流浪街頭，再到餐廳洗碗當廚師，他也認識當地女子同居，生了7個孩子。

西班牙 台東 移民署

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