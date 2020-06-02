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疫情緩表演藝術團體困境緩解 嘉義縣表藝中心恢復演出

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義長翁章梁上月出席藝文振興提案競賽記者會，與表演藝術團體代表宣傳藝文振興提案競賽。圖／聯合報資料照片
嘉義長翁章梁上月出席藝文振興提案競賽記者會，與表演藝術團體代表宣傳藝文振興提案競賽。圖／聯合報資料照片

新冠肺炎疫情緩和，中央疫情指揮中心放寬室內外人數限制，嘉義縣表演藝術中心5月30日恢復演出，故事工廠「再見歌廳秀」成為首演場，吸引滿場觀眾，表藝中心說，即日起恢復演出，觀眾入場採實名制，戴口罩，間隔座位。

藝文愛好者、退休校長郭秋時臉書發表，觀賞表演藝術解封後首場心情說，「睽違數月，表演藝術中心好久沒有這麼熱鬧，這麼振奮人心了！看得出表藝中心主任張世杰主任內心的激動！

故事工廠再見歌廳秀因緣際會成為首演場。歌廳秀，曾在解嚴後掀起一股風潮，也曾是我們共同擁有的一段記憶。再見歌廳秀帶著我們重回老三台一勁兒播放著淨化歌曲的禁歌年代，也帶我回憶起遊覽車上播放著豬哥亮歌廳秀的畫面，時光隧道中，彷彿，我們一起搭過這班俗艷璀璨時代的末班車！」

張世杰說，中央疫情指揮中心放寬室內外人數限制，讓表演藝術恢復演出，緩解表藝團體困境，嘉義縣有20多個團體申請文化部共200多萬元紓困金，觀眾可以再進場觀賞表演，對在地傑出表演團隊阮劇團、雯翔舞團等幫助大，目前採間隔座位，可容納900人演藝廳，只剩一半450人，待7日全國解封，就可不採間隔座位。

疫情重創表演藝術產業，嘉義縣政府率先以提案甄選方式，開放鄰近雲嘉南縣市表演團隊自由規畫活動類型，提供每方案9萬元補助，共11個名額，振興藝文產業，受理提案期間到本月12日止;縣長翁章梁上個月出席藝文振興提案競賽記者會，與阮劇團團長汪兆謙，透過電台直播逗趣對話，介紹振興方案。

疫情 嘉義

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