雲林斗六石榴班逢豪雨積水成災 縣府分階段治水患

受上周連日豪雨影響，導致雲林斗六石榴班出現多處積、淹水情形，縣長張麗善今天下午會同水利處、工務處及斗六市公所等相關人員，至光復路、南仁路與石榴國小勘查，並研擬短、中、長期的階段性治水方案，期能改善當地居民長年的困擾。

張麗善表示，導致光復路淹水的主因為側溝通洪斷面不夠，目前已編列250萬元進行排水系統的改善，並於5月24日開始施工，但因該段路面涉及自來水、台電低壓及高壓等管路，考量安全性及供電問題，將由管線單位先辦理管線遷移後再進行施作。

工務處長汪令堯指出，縣府邀集相關管線單位至光復路現勘後，重新研議施工方案，除將自來水公園前90度排水箱涵截彎取直，整修既有排水涵管，也將新設集水井，並調整箱涵排水方向，增加排水效率，預計8月完工。

水利處長許宏博表示，短期方案擬改建石榴國小北側排水，調整流向東側，並改建學校附近的溝渠，由原本排入南仁路側溝，改為排入北環溪；中程則可重新規劃工業區排水分區，於斗工一路交接斗工二路，及斗工六路段新設雨水下水道，銜接原先斗工一路排往牛埔子溪的箱涵，減緩工業路側溝北環溪排水負擔；遠程需以石榴班地區做整體規畫，調整區域排放逕流。