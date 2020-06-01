捷報！ 雲嘉南風管處「夢幻島」獲義大利設計大獎

雲嘉南濱海國家風景區管理處北門遊客中心「夢幻島」裝置藝術，獲得「2020年義大利A'Design Award 設計大獎」，消息傳出，地方雀躍不已。

該北門遊客中心前方大草坪上的「夢幻島」裝置藝術，以框架結構，區隔出不同的空間體驗。白天，階梯以及隧道式的建築，形成一個遊客互動遊玩的裝置，透過樹蔭，來提供旅人一個自然形成的歇息遮陽空間；夜晚時分，經由燈光的映射，停留在藍色調律動，在廣闊的草原中，更清晰呈現出獨特氛圍效果。

雲管處表示，裝置中間所栽種的大葉山欖，能讓人們透過最原始的接觸與感受，感受到創作者所傳遞的訊息；同時藉由每年樹木的生長及變化，傳遞自然環境與人文共存的藝術交流。「夢幻島」完整呈現在混凝土以及鋼鐵構築的都市森林中，自然與人文平衡之境，這次能深獲全球極具影響力的「2020年義大利A'Design Award 設計大獎」真的很不簡單。