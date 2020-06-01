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跟著阿中到台南這樣吃與玩就對了 市府公布明細
阿中部長上周末到台南造成一陣旋風，市府安排各色餐點與伴手禮，還有行程滿滿，讓人眼花撩亂，不少人紛紛打聽「阿中吃的那是什麼？」、「xx景點好玩嗎？」市府今天整理出所有的資料，要大家「跟著阿中這樣吃、這樣玩就對了」
衛生福利部長陳時中到台南協助促銷觀光旅遊，市府為此頗為傷神，在安排行程與禮品、餐點上，擔心「順了姑情拂嫂意」，推薦了這個、那個沒推薦到的不開心，乾脆能擠的都擠上，也讓時中部長來玩一趟，負擔滿滿。
市府今天公布「英雄裝配件一覽表」、「阿中自助餐菜單一覽表」、「台南農特產一覽表」、「台南味特色早餐一覽表」、「英雄宴菜單一覽表」、「阿中部長臺南行景點一覽表」，請民眾跟著部長的腳步到台南吃喝玩逛，詳情可以上台南旅遊網
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