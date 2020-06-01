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藍綠問題導致農機展沒獲補助？ 張麗善：仍會續辦

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣國民黨籍議員顏忠義（左1）、林建鴻（左2）、李明哲（右2）、賴淑娞（右1）在議會總質詢時提出，為何中央將全國農機展補助轉而給予桃園，要求縣府向中央反應，給雲林縣一個交代。記者陳苡葳／攝影
雲林縣國民黨籍議員顏忠義（左1）、林建鴻（左2）、李明哲（右2）、賴淑娞（右1）在議會總質詢時提出，為何中央將全國農機展補助轉而給予桃園，要求縣府向中央反應，給雲林縣一個交代。記者陳苡葳／攝影

雲林縣議會第19屆第3次定期會今天總質詢，國民黨議員質詢時提出，原由農糧署補助的全國農機展，今年為何轉而補助桃園市，議員林建鴻指出，是否因為地方與中央不同黨的緣故，才會要不到補助，要求縣府向中央反應，應重視雲林農民的權益。縣長張麗善回應，今年農機展雖然沒獲中央補助，但縣府仍會續辦。而在縣長任內一手催生全國農機展的現任立委蘇治芬則表示，地方政府與農委會少了溝通折衝能力，演變成全國農機展移師到桃園，雲林縣自己要舉辦農機展，若南北各有一展，也沒什麼不好。

張麗善表示，農糧署有明確回應今年補助桃園市，但縣府仍不會放棄爭取補助，無論補助與否，縣府也絕對會續辦，讓參展廠商及農民的權益不會消失。未來仍會持續與中央溝通，爭取經費辦理農機展。

議員林建鴻表示，每年雲林縣府皆會舉辦全國農機展，今年第15屆將於10月10日至12日舉辦，但農糧署卻沒再給予補助，而是補助桃園市舉辦，要求縣府向中央反應，給雲林縣一個交代。

議員李明哲說，全國農機展在雲林縣舉辦已行之有年，去年光是參觀人數就約有51萬人次，且論耕地面積及農業產值，雲林縣的成長有目共睹，農糧署應該說明不補助的原因。

農業處長魏勝德說，今年的農機展雖沒獲農糧署補助，但雲林縣自年初就開始籌備，也和全國農機協會與資材協會合作，確定會續辦。去年有937攤位參展，今年還有再新增業者加入，預估可能破千個攤位。

而在縣長任內，一手催生農機展的現任立委蘇治芬則說，雲林的契機一直在流失，當年辦農業博覽會，後來也沒續辦，為了確保農機展的策展地位，當年也推出布袋戲傳習中心暨世貿策展中心，結果也夭折。她認為地方政府一直與農委會對立，少了溝通折衝能力，演變成全國農機展移師到桃園的局面。

全國農機展在雲林縣舉辦已行之有年，去年光是參觀人數就約有51萬人次。雲林縣長張麗善指出，今年雖沒獲中央補助，但縣府仍會續辦。圖／報系資料照
全國農機展在雲林縣舉辦已行之有年，去年光是參觀人數就約有51萬人次。雲林縣長張麗善指出，今年雖沒獲中央補助，但縣府仍會續辦。圖／報系資料照
全國農機展在雲林縣舉辦已行之有年，去年光是參觀人數就約有51萬人次。雲林縣長張麗善指出，今年雖沒獲中央補助，但縣府仍會續辦。圖／報系資料照
全國農機展在雲林縣舉辦已行之有年，去年光是參觀人數就約有51萬人次。雲林縣長張麗善指出，今年雖沒獲中央補助，但縣府仍會續辦。圖／報系資料照
根據統計資料，去年全國農機展約有51萬人次參觀，現場交易金額超過5億，且雲林縣的農業成長有目共睹，農糧署應該說明不補助的原因。記者陳苡葳／攝影
根據統計資料，去年全國農機展約有51萬人次參觀，現場交易金額超過5億，且雲林縣的農業成長有目共睹，農糧署應該說明不補助的原因。記者陳苡葳／攝影

農糧署 農民 農委會

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