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很「牛」救災隊 玉井11輛農用小牛車隊成軍
台南玉井區公所結合民間，成立很「牛」救災隊，今天在玉井體育館成軍，共有11輛農用搬運車加入，將投入救護救災行列。
玉井區地貌多屬丘陵地形，全區有三分之一散居於丘陵部落，因地形關係，常造成產業道路路基掏空、邊坡土石滑落而影響通行。玉井區長陳新澈清查區內農戶擁有小牛農用搬運車數量，協助公所投入防救災行列，今天11輛成立小牛救災車隊，分布在玉井全區10個里。
市政府參事侯俊彥等人今出席見證，陳新澈說，小牛隊的車主都是當地里民，駕駛技術熟練，且熟知山路狀況，可協助災情查報、疏散撤離、物資運送，並配合相關的緊急應變，功能性強。
陳新澈指出，農用搬運車特性為輪、軸距窄，且馬力大、底盤高，機動性強，載重達500公斤，適合行駛於崎嶇、陡坡產業道路，以及河灘地等，小牛支援救災，可發揮極佳的效能。
目前先在各里尋覓一台志願協助支援救災之小牛車，以各里別編號為1號，里與里之間相互支援，待日後若再有自願加入救災行列，則依順序號次編號。
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