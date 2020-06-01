陳時中5日嘉縣兩日遊 黃敏惠也歡迎訪問嘉市

衛福部長陳時中5日起將前往嘉義縣進行2日遊，嘉義市長黃敏惠今天表示，陳時中既然到嘉義縣，也歡迎他到嘉義市享受道地美食及感受濃濃人情味，讓他防疫更有力量。

黃敏惠今天在耐斯王子大飯店參加雞肉飯風味拌麵發表會時表示，陳時中最近到很多城市行銷產業，有點擔心是否會太累，不過，既然要到嘉義縣，不可以不來嘉義市走一走。

黃敏惠指出，嘉義市也很想邀約陳時中到訪，他於5日到嘉義縣，也歡迎到嘉義市走一走，來品嚐一下道地的雞肉飯，還有很多的美食，一定會終身難忘，嘉義市的美食及濃濃人情味，讓他防疫更有力量。

黃敏惠說，嘉義市努力做好防疫工作，6月21日、夏至日當天有日環食天文奇景活動，嘉義市擁有最佳觀測點，歡迎全國民眾到嘉義市觀賞，嘉義市努力拚觀光、拚產業的復甦，也一定會做好各項防疫工作。