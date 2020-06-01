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雲林北港朝天宮配合解封 免戴口罩量體溫

中央社 / 雲林縣1日電

配合雲林縣政府今天解封，民眾即日起到北港朝天宮參拜媽祖，廟方雖不強迫戴口罩、量體溫，但仍希望信眾自主健康管理，身體不適者先不要到廟裡參拜。

雲林北港朝天宮今天起配合縣府指示，恢復民眾自由參拜，不要求戴口罩，門口也不量體溫。

廟方表示，請信眾自主健康管理，有呼吸道感染或發燒者，先不要到廟裡參拜。到廟裡請保持社交距離，若不能維持社交距離，就戴上口罩。

廟方指出，還是會加強各處消毒工作，包括許多信眾會撫摸求財祈福的福德正神殿金元寶、註生娘娘殿的金童玉女，廟方也提供消毒液。

中央流行疫情指揮中心5月26日發布，自6月7日起「國內防疫鬆綁、邊境風險嚴管」。雲林縣長張麗善表示，為配合中央以及提振地方觀光，雲林縣今天起全面解封，推動防疫新生活。

北港朝天宮 社交距離 口罩

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