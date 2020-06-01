影／蔡阿嘎看過來！ 黃敏惠邀你全家大小「回嘉」

雞肉飯是來到嘉義必嚐美食，小夫妻拌麵和噴水雞肉飯合作推出雞肉飯風味的拌麵伴手禮，並在耐斯王子飯店限定販售，市長黃敏惠今天推廣這道嘉義獨特伴手禮，還向知名網紅蔡阿嘎喊話「好久沒回嘉義了，歡迎6月21日日環食活動當天，帶蔡桃貴、二伯回來，品嘗雞肉飯拌麵！」

黃敏惠今天到耐斯王子飯店下廚，煮雞肉飯風味的小夫妻拌麵，現煮6分鐘，加入調味醬，現場香氣飄來，立委王美惠等人也到場。

黃敏惠表示，雞肉飯就是「家的味道、嘉義的味道」，來到嘉義市沒有吃到雞肉飯，會讓你終生遺憾，但吃了雞肉飯會讓你遺憾終生，「因為太好吃了，會大喊為什麼我為何不是嘉義人。」現在不會再遺憾了，感謝業者跨業整合，推出「限定嘉義版」雞肉飯風味拌麵伴手禮。

黃敏惠也當場向蔡阿嘎喊話，歡迎他們一家大小回嘉義看日環食，要下訂單寄一箱送給蔡阿嘎試吃，請他評定是雞肉飯好吃，還是雞肉飯拌麵好吃。

耐斯王子大飯店總經理林保羅說，此次很榮幸能與嘉義指標性業者，噴水雞肉飯及小夫妻拌麵三方合作，噴水雞肉飯代表嘉義人打拚的精神；小夫妻拌麵則代表青年創業精神、生力軍再起，一起聯合行銷，從台灣出發、讓國際看見嘉義市。

噴水雞肉飯總經理董孟婷指出，噴水雞肉飯創立於民國38年，迄今已有71年歷史。雞肉飯是在地美食，此次很開心合作推出這碗雞肉飯拌麵，不藏私提供核心的獨門醬汁秘方，讓拌麵裡的配料風味一次到位，讓油蔥酥、雞油、醬汁畫龍點睛，搭配小夫妻Q彈的麵體，讓大家都能吃到道地的美味。

小夫妻拌麵總經理王德輝表示，他是土生土長，在嘉義生活40年的嘉義人，目標要成為「嘉義知名品牌，一個讓台灣與全世界都知道的品牌」。半年前妻子跟他談到，來研發推一個「有殺傷力」的拌麵口味，推雞肉飯拌麵。