疫情趨緩 台南大北門區3大廟取消管制解封

疫情趨緩，台南北門南鯤鯓代天府、西港慶安宮、學甲慈濟宮參拜解封，廟方說，信眾即日起可前來參拜，展開新一波防疫新生活。

南鯤鯓代天府有「台灣王爺總廟」稱譽，4月間海軍敦睦艦隊磐石艦確診士兵返台趴趴走曾來南鯤鯓廟拜拜，引起外界恐慌，配合政府防疫，廟方當時對信眾拜廟進行人流管制，香客大樓停止進香團登記入住、餐廳改供便當。

甚至，在農曆4月26、27日李王、范王最熱鬧的進香期，廟方統計竟達9成進香團取消到南鯤鯓廟進香，衝擊前所未見。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，疫情趨緩，台灣40多天無本土病例，廟方上月27日起對參拜解封，信眾到五王殿、凌霄寶殿、萬善堂不再進行人流管制，如未保持安全距離就要戴口罩，廟方每天都進行消毒，香客大樓和餐廳也都重新開放登記住宿和用餐，迎接農曆6月18、19日的池王、觀音佛祖的神誕日進香期。

疫情穩定，南鯓鯓代天府端午節當天6月25日將舉辦「庚子年端午防疫消災祈福法會」，結合現存最古老北門井子腳鹽田傳統日曬鹽及取南鯤鯓廟龍泉井端午午時極陽水等，進行宗教祈福活動。

有「台灣保生大帝總廟」之稱的學甲慈濟宮也在昨天解封，董事長王文宗說，因台灣疫情穩定，原預定配合中央流行疫情指揮中心6月7日解封，在許多熱情信眾要求決定提前，不再要相關管制作業。至於今年因疫情取消的「學甲香」，王文宗說，因籌備時間得半年，原則上今年就取消，明年再辦。