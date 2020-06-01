反對當地設動保園區 台南學甲民眾前往議會陳情

台南市學甲區秀昌里居民上午前往市議會陳情，反對在當地設置動保教育園區（流浪動物之家），並稱雖然全案仍在評估中，卻傳出「內定」說，市長黃偉哲則表示，沒有內定的問題，全案會妥善評估；此外，議員郭清華也在議會質詢中，反對城西焚化爐整建，「又要禍害地方20年」，環保局則表示將全力與居民溝通。

秀昌里大約200名居民上午在議員陳昆和等人帶領下，前往議會陳情，由農業局局長謝耀清代表收下陳情書。陳昆和在質詢時表示，當地多年來發展停滯不前，「生雞卵的沒有、放雞糞的有」，好不容易第6公墓區遷葬完成，卻又要變成動保教育園區，當地民眾強烈反對。

他表示，附近的鹽灘地設滿光電板，既然要設，光電板下可以做為收容流浪動物之用，但農業局並未評估鹽灘地的可行性，一意孤行要設在秀昌里。

黃偉哲答覆時表示，議員提出的建議，會一併列入評估中，並稱學甲當地有2500隻的流浪犬，之前也傳出傷人的情況，設立動保區是要收容當地捕捉到的流浪動物，如果都送到現有的南區灣里與善化兩處動物之家，也並不公平。

謝耀清也表示，今年已有200萬元的經費，將針對設立地點進行評估，地點還沒有決定。

而郭清華則表達反對續建城西焚化爐，表示焚化爐設立20年，對當地的發展造成嚴重的負面影響，地方已經忍受20年，不能再忍20年，「應該要考慮換其他的地方了」，目前環保局雖然有與地方溝通，承諾要給好處，但「只找少數人溝通是沒用的，其他的多數人都反對」

城西焚化爐目前的日處理量是600公噸，環保局打算在原址上以促參的方式，引進民間資金54億元，新建新的焚化爐，使日處理量提高到900公噸。