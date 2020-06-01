影／陳時中周五訪嘉義縣 黃敏惠：別忘了到嘉義市走走

衛福部長陳時中預定本周五、六到嘉義縣走訪，嘉義市長黃敏惠表示，既然要到嘉義縣，不要忘了要到嘉義市走一走，來到這裡，會讓你終身難忘，美食還有人情味，讓防疫更有力量。

黃敏惠今天到耐斯王子大飯店參加小夫妻拌麵和噴水雞肉飯合作的雞肉飯風味拌麵，黃敏惠被問到是否會邀約陳時中來訪時說，很想邀約，但有點擔心部長走透透會太累，但希望部長能來訪，「透過媒體向部長喊話」。

黃敏惠說，如果陳時中來不了也不用太擔心，6月21日日環食活動，教育部長潘文忠會來，歡迎每個人都來訪嘉義，上有天文，下有人文的風景。

市府教育處長林立生也說，有邀請教育部長6月21日來指導日環食，「別人順時中，我們教育就順文忠」。