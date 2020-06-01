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影／台灣首廟天壇一字匾 逆時針迴文警醒世人

聯合報 / 記者唐秀麗／台南即時報導
台灣首廟天壇，根據台灣通史記載是台灣首座官民合建之廟宇。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇，根據台灣通史記載是台灣首座官民合建之廟宇。記者唐秀麗／攝影

位於台南市中西區的台灣首廟天壇，為三級古蹟， 歷史悠久，精神指標「一字匾」，在金色大字一的周圍字體較小的七言詩，寫道「世人枉費用心機，天理昭彰不可欺」等語，逆時針方向圍繞著迴文小字，警醒世人，意味著千算萬算比不上天算，人不可逆天道而行，寓意深遠。

台灣首廟天壇現址在明鄭時期統稱「鷲嶺」，為當時府城地勢最高之處，西元1661年12月鄭成功占領台灣後，鄭氏王朝的官員在此築台祭天，稱之為天公埕。清朝咸豐年間（1854年）府城仕紳以天公埕為王皇上帝顯靈及先民露天祝禱之所，懇請朝廷建廟，官民共同集資建立廟壇，根據台灣通史記載，是台灣首座民官合建之廟宇。

「信用卡就可添香油錢，悠遊卡可以米代金，提款機還可以點燈！」台灣首廟天壇董事長徐國潤以企業現代化方式管理經營，採光罩全翻新，香客服務區建立在老而美的建築空間內，建置「志工服務台」 、 「文創區」 、 「書香區」及「香客休息區」，讓信眾進入廟內，讓人感覺典雅舒適，並打造全新琉璃燈，點燈E化作業，信眾可以利用電腦輸入電話號碼立即查詢燈化，燈光閃爍光芒讓信眾快速找到點燈位置。

台灣首廟天壇董事會秘書陳淑鈴表示，首廟天壇因神威顯驗，香火鼎盛，信眾絡繹不絕，累積大量的宗教珍品，委託南藝大修復保存文物，將打造文伆館，收藏刺繡文物中又以辦法會使用兩兩一組的桌裙數量最豐富，這些桌裙上擺分別繡有「經文社」等不同名號，另外還是全台唯一擁有知名廟宇彩繪大師潘春源、 潘麗水及潘岳雄三代同堂的作品，實屬難能可貴，都將好好保存。

天壇的「一」、府城隍廟的「爾來了」與竹溪寺的「了然世界」素有府城三大名匾之稱，除具書法之美，更以宗教意境取勝，陳淑鈴說，台灣首廟天壇的精神指標「一字匾」，清朝時期有廟就有這個匾，裡面有84個迴向文，沿逆時針方向圍繞著迴文小字，解讀為不可逆天行事，古說千算萬算不如老天爺一劃，警醒世人，要正信正念，心中有善念，一切行為，老天再看，該賞該罰，天理昭彰。

台灣首廟天壇4年多前即打造全新琉璃燈，與電腦連結，十分現代化。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇4年多前即打造全新琉璃燈，與電腦連結，十分現代化。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇歷史悠久，但非常現代化，「書香區」經書擺放處，十分典雅舒適。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇歷史悠久，但非常現代化，「書香區」經書擺放處，十分典雅舒適。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇的精神指標一字匾（上方），高高懸掛在上，在金色大字一的周圍字體較小的七言詩，寫道「世人枉費用心機，天理昭彰不可欺」等語，警醒世人，意味著千算萬算比不上天算，寓意深遠。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇的精神指標一字匾（上方），高高懸掛在上，在金色大字一的周圍字體較小的七言詩，寫道「世人枉費用心機，天理昭彰不可欺」等語，警醒世人，意味著千算萬算比不上天算，寓意深遠。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇的精神指標一字匾，在金色大字一的逆時針周圍字體較小的七言詩迴向文，寫道「世人枉費用心機，天理昭彰不可欺」等語，警醒世人，意味著千算萬算比不上天算，寓意深遠。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇的精神指標一字匾，在金色大字一的逆時針周圍字體較小的七言詩迴向文，寫道「世人枉費用心機，天理昭彰不可欺」等語，警醒世人，意味著千算萬算比不上天算，寓意深遠。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇，根據台灣通史記載是台灣首座官民合建之廟宇。記者唐秀麗／攝影
台灣首廟天壇，根據台灣通史記載是台灣首座官民合建之廟宇。記者唐秀麗／攝影

文物 修復 城隍廟

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