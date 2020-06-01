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雲林縣6/1全面解封 張麗善：民眾仍應自主健康管理
雲林縣從今天開始解禁縣內各場館室內外量測體溫、酒精手部消毒及免戴口罩等防疫措施，文教場館及校園也開放給鄉親使用。縣長張麗善表示，疫情雖趨緩，仍希望民眾能做好自主健康管理，若有上呼吸道感染或發燒者，務必戴上口罩避免飛沫傳染。而全國防疫管制最嚴的北港朝天宮，今天起也放寬管制措施，即日起解除量體溫及戴口罩的措施。
張麗善表示，配合中央進行防疫新生活運動，雲林縣提前解禁防疫措施，呼籲民眾自行做足自主健康管理，在縣內室內室外不用再量測體溫，保持室內1.5公尺、室外1公尺距離的健康民眾即免戴口罩，但仍提醒有感冒或發燒者，口罩一定要戴上，保護自己與他人健康。
北港朝天宮今天起也放寬管制措施，即日起解除量體溫及戴口罩措施，廟內有放置酒精，提供信眾自行使用。廟方表示，雖然疫情緩和，但目前仍維持「龍門進、虎門出」進出口管制，並提醒如有發燒或身體不舒服者，可自主戴上口罩防護。
張麗善指出，雲林縣府及所轄單位今天起皆已撤除體溫量測站，但仍有部分單位「順時中」，保留紅外線體溫監測儀及酒精讓民眾自行使用，縣府尊重各單位的防疫管理，並希望民眾不要因為「零確診」就鬆懈防疫，仍應注意自主健康管理。
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