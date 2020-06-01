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消防員退避權 黃偉哲盼訂標準作業程序

中央社 / 台南1日電

台南市政府今天起辦理為期9天的「火災現場危害分析及退避權訓練」課程，台南市長黃偉哲主持開訓典禮時表示，消防員確保自身安全才能執行救災任務，盼建立標準作業程序。

台南市政府消防局指出，因應消防法增訂「現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當之搶救作為；如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動。」條文，台南市規劃「火災現場危害分析及退避權訓練」課程。

台南市消防局指出，本次訓練對練對象包括分隊長及小隊長、中隊長及副中隊長；希望幫助初期指揮官瞭解火災現場危害分析及退避權的規定。除了法規及狀況判斷外，熱顯像儀訓練及實火燃燒櫃也是訓練重點，使指揮官可在現場做出最適合的決策。

黃偉哲表示，退避權不是讓消防人員退縮，而是希望在個人安全性確保的情況下，才能順利執行任務。台南市是六都中率先實施退避權講習的城市，希望能把退避權的概念向消防隊員及民眾講清楚，避免日後執行任務時引起不必要的困擾。

黃偉哲表示，在許多人命關天的情況下，本來就有很多伸縮的空間；但由於伸縮空間彼此的不一致，會造成很多不同狀況的影響。希望在訓練課程後，台南市能訂出清楚的標準作業程序。

台南市消防局安定消防分隊分隊長黃珮婷表示，退避權的行使可說是消防員的後盾，讓指揮官在現場可做彈性判斷，避免因某些因素的影響而造成遺憾。

黃偉哲 火災 消防員

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