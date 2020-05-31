東京帝國飯店百年首例 南應大學生實習

台南應用科大一年來力推國際化與學生實習就業，日本東京帝國飯店成立100多年來首次接受實習生，名額給台南應用科大的學生，今年8月將到日本實習一年，校長黃宗成指出，高檔旅館收費服務標準高，多不用實習生，機會很難得。

校方董事會今年額外編列300萬提供學生加強語文、證照相關課程，也獲東京12家連鎖養護機構、芳療和溫泉會館等10多家業者青睞，實習表現優良優先錄用，以前日語校內少人學，今年變成熱門課程，日本實習一年可賺超過50萬台幣。

黃宗成說，經濟不景氣，讀書學費負擔很辛苦，基於讓所有學生「零學費」理想，學校盡力幫學生開源，找實習機會，他發現在日本工作收入台灣一倍以上，實習管吃管住、一年收入節省點就能應付前3年學費生活費，為讓更多學生有機會，正開發暑期三個月實習，4年下來學生一樣能自食其力。

校方為增加學生職場競爭力，不計成本力推「無名額限制、不加收學分費」雙主修，學生有意願也願花心力投入，不會加收學分費或名額限制。他說，看到當今職場服務業掛帥，學生若認為原科系職場需求較少，有興趣雙主修，學校就會支持，當作是「投資學生」，期待校友學有成就能回饋社會。