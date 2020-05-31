聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市電動公車中山幹線營運 電子票免費搭到年底

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市報導
嘉義市低底盤電動公車今天起正式上路，民眾持電子票證免費搭乘到年底。圖／嘉義市府提供
嘉義市低底盤電動公車今天起正式上路，民眾持電子票證免費搭乘到年底。圖／嘉義市府提供

嘉義市低底盤電動公車「中山幹線」今天起營運，一天將有70班，民眾持悠遊卡、電子票證等就可免費搭乘到今年12月31日，鼓勵市民更便利使用大眾運輸系統，一起搭乘最美麗的電動公車。

電動公車昨天是試營運最後一天，直接由10班增至70班測試運轉，縮短班距後，民眾搭乘率提高，有4個家庭昨天在金山路口上車、市政府下車。

試營運期間發現部分路段如學府路右轉彌陀路，轉彎處有民眾停車，造成公車轉彎不便，交通處也將增設紅線，讓公車運轉更順暢。

市府交通處指出，中山幹線尖峰時段15分鐘1班，離峰30分鐘1班，同時延駛劉厝社區部分，將由原6班次增加為14班次。原「市區1路」今天停駛，垂楊路站點將不再停靠，但市區66路公車仍有停靠，市區7路今起由原20班次增加為40班次，約40分鐘1班。

交通處表示，中山幹線電動公車有英倫風的車身與可愛的動物風內裝，也將傳統公車站牌更換為充滿藝術美感的集中式站牌，中山幹線沿線已設置完成，其餘站點今年陸續設置。

中山幹線、市區7路、市區66路詳細時刻表、路線圖及公車動態，可上交通處首頁公車資訊下載查詢。

公車 嘉義 悠遊卡

延伸閱讀

嘉義電動公車明上路 年底前持卡免費搭

嘉義搭電動公車 和大白熊巧遇

嘉義市電動公車明試營運 黃敏惠：來嘉搭公車就是時尚

完整軟硬體及管理能力…嘉市國光電巴 黃志芳：具外銷實力

相關新聞

台南人保留湯德章故居 募資買屋還缺200萬

228受難者湯德章律師故居有機會成為台南首件，由民間募資買下具有文化資產價值的建物，但目前募資情況停滯不前，尚缺近200...

等了5年 朴子吳杯初濟生病院要修了

嘉義縣朴子市「吳杯初濟生病院」有92年歷史，2015年登錄為歷史建築，因颱風倒下損毀，原建築構件剩不到3成，等了5年，近...

運動嘉年華 嘉市逾350人同樂

疫情趨緩，嘉義市東區體育會昨恢復舉辦新動時刻運動嘉年華活動，超過350名運動員參加，市長黃敏惠參與表示，要做到「鬆綁不鬆...

嘉市電動公車中山幹線營運 電子票免費搭到年底

嘉義市低底盤電動公車「中山幹線」今天起營運，一天將有70班，民眾持悠遊卡、電子票證等就可免費搭乘到今年12月31日，鼓勵...

雲林百年濁幹線 提前通水

雲林濁幹線灌區主要水源引自濁水溪，因水權分配緣故，每年11月1日至5月31日為停水期，雲林農田水利會今年為祈求風調雨順，...

東京帝國飯店百年首例 南應大學生實習

台南應用科大一年來力推國際化與學生實習就業，日本東京帝國飯店成立100多年來首次接受實習生，名額給台南應用科大的學生，今...

花生爛根、發芽… 農民盼救助

雲林是全國花生最大產區，主要產區北港鎮陸續出現一期作花生爛根、發芽，長不出花生，雲林縣長張麗善昨勘災表示，花生田受損率達...

專家：今年閏4月 花生採收晚了

雲林花生農損，農業改良場雲林分場長楊藹華表示，一期作花生種約130天即可收成，農民多於去年12月種下花生，但由於今年閏4...

台南祀典武廟 盼恢復中樞祭典

台南祀典武廟希望春秋祭典能恢復過去中樞祭典型式，對此，內政部長徐國勇昨表示，今年9月30日的秋祭大典，他會到台南參與，至...

以為陳時中要來 台南虎頭埤今遊客暴量倍增

台南市虎頭埤風景區管理處晚間統計進場遊客人數，發現竟然高達4300多人，不但恢復新冠肺炎疫情前人氣，甚至比疫情之前周日平...

朴子「吳杯初濟生病院」將修復 預計建成社區文化館

嘉義縣朴子市有92年歷史的「吳杯初濟生病院」2015年登錄為歷史建築，因颱風倒下損毀，原建築構件剩不到3成，等了5年，本...

濁幹線提前舉辦通水典禮 祈求五穀豐收

雲林濁幹線灌區主要水源引自濁水溪，因水權分配緣故，每年11月1日至5月31日為停水期，雲林農田水利會提前在今天上午舉行通...

熱門新聞

陳時中珍奶DIY沒去發源地 春水堂：遺憾！

他「嫁」來苗栗？ 閩南人局長拚出客家評核全國第一

陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

陳時中晚間前進一中喝珍奶 人還沒到已湧進400多民眾

陳時中一中商圈只選1個點？ 商圈主委：怕人群不利防疫

嘉義電動公車明上路 年底前持卡免費搭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。