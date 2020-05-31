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嘉市電動公車中山幹線營運 電子票免費搭到年底
嘉義市低底盤電動公車「中山幹線」今天起營運，一天將有70班，民眾持悠遊卡、電子票證等就可免費搭乘到今年12月31日，鼓勵市民更便利使用大眾運輸系統，一起搭乘最美麗的電動公車。
電動公車昨天是試營運最後一天，直接由10班增至70班測試運轉，縮短班距後，民眾搭乘率提高，有4個家庭昨天在金山路口上車、市政府下車。
試營運期間發現部分路段如學府路右轉彌陀路，轉彎處有民眾停車，造成公車轉彎不便，交通處也將增設紅線，讓公車運轉更順暢。
市府交通處指出，中山幹線尖峰時段15分鐘1班，離峰30分鐘1班，同時延駛劉厝社區部分，將由原6班次增加為14班次。原「市區1路」今天停駛，垂楊路站點將不再停靠，但市區66路公車仍有停靠，市區7路今起由原20班次增加為40班次，約40分鐘1班。
交通處表示，中山幹線電動公車有英倫風的車身與可愛的動物風內裝，也將傳統公車站牌更換為充滿藝術美感的集中式站牌，中山幹線沿線已設置完成，其餘站點今年陸續設置。
中山幹線、市區7路、市區66路詳細時刻表、路線圖及公車動態，可上交通處首頁公車資訊下載查詢。
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