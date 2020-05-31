台南人保留湯德章故居 募資買屋還缺200萬

228受難者湯德章律師故居有機會成為台南首件，由民間募資買下具有文化資產價值的建物，但目前募資情況停滯不前，尚缺近200萬元，台南市長黃偉哲與文史界人士公開疾呼，希望能有更多人加入，讓這項創舉有機會實現。

台南市文化資產保護協會4月發起募資，希望能集資2千萬元買下湯德章故居，在「嘖嘖募資」網路平台上發起活動，已有超過4千人響應，目前募得第一階段所需1000萬元中的818萬元，離目標還有一段距離。

原本協會希望5月底就募到1000萬元，付給已購下老屋的新屋主，因募資困難，雙方經過協調，付款日已延到6月11日，由於所剩時間不多，文史界人士擔憂集資失敗，希望更多市民及企業參與。

黃偉哲也在臉書上公開支持這項募資行動，黃說，1947年湯德章在228事件中救下許多台南人，「今天換台南人守護湯德章的故居。」

黃偉哲表示，故居的產權最近易主，拆除的可能性很高，市府文資處雖然在4月17日將故居公告為暫定古蹟，並進入文資審議程序，但無法預料文資審議的結果，由民間募資保留故居產權，是最有保障的做法。

黃偉哲說，彰顯湯德章守護鄉里的精神，一直是市府努力的目標，1998年，市府將民生綠園改名為湯德章紀念公園，並設立半身銅像。2014年將湯德章就義的3月13日，訂為「正義與勇氣紀念日」，2015年宣布湯德章故居為名人故居。

他呼籲，湯德章的故事不只是台南人的記憶，更是國家轉型正義上的重要歷史，一起加入搶救行動，守護湯德章過去辦公與居住的故居。