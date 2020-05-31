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以為陳時中要來 台南虎頭埤今遊客暴量倍增
台南市虎頭埤風景區管理處晚間統計進場遊客人數，發現竟然高達4300多人，不但恢復新冠肺炎疫情前人氣，甚至比疫情之前周日平均遊客人數多出一倍，甚至出現 春節過後就不再看到的排隊進場人潮，非常熱鬧。
虎頭埤風景區管理處表示，推測人潮眾多的原因可能一是因為虎頭埤的阿勃勒紛紛盛開，市政府事先也有宣傳，另外一點就是網路上有人貼文指稱，衛福部長陳時中要來虎頭埤參觀。
虎頭埤新冠肺炎疫情嚴峻的時候遊客稀稀落落，隨著疫情趨緩加上管理處不斷宣傳，風景區內大批阿勃勒盛開，非常好看，網友將美景拍照上傳網路，吸引各地遊客前來；30日周末有1934人入場，今天統計遊客共有4361人。
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