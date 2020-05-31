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朴子「吳杯初濟生病院」將修復 預計建成社區文化館
嘉義縣朴子市有92年歷史的「吳杯初濟生病院」2015年登錄為歷史建築，因颱風倒下損毀，原建築構件剩不到3成，等了5年，本月初終於進行修復工程招標，日前已結標即將動工，預計未來將建成「吳杯初醫師社區文化館」提供社區、學校共同使用，2樓則展出吳杯初生前文物。
牛挑灣文史工作室發起人伍麗環表示，吳杯初濟生病院為朴子最早設立的洋式醫院，2015年前基礎構造維持良好，當地居民一直期盼能將病院依原構造修復，但礙於經費等問題無法執行，直到蘇迪勒颱風吹倒與建築相連的一棵樹，讓原建築構件剩不到3成。
嘉義縣文化觀光局文化資產科長林君徽表示，濟生病院未來會以目前保留的建築為基礎，運用新舊並存的方式施作，日前已由巨匯營造得標，等正式簽約後即可進行施工計畫審查、開工，修復工程經費1900多萬元。
伍麗環表示，醫生吳杯初為朴子很具代表性的醫師，聽當地居民說，過去因沒什麼交通工具，吳杯初到鄰近鄉鎮病患家中看診，歷經騎馬、搭乘牛車、轎子、腳踏車到黑頭車等等，很得病患信任，曾有人笑稱，只要聽到馬蹄聲，病就好了一半。
伍麗環表示，吳杯初的子孫有30多人在當醫生，他的大兒子吳坤煥就是台灣第一對連體嬰的開刀醫師之一，後代都非常重視濟生病院，向文觀局申請歷史建築的後輩已高齡80多歲，很擔心有生之年無法看見醫院修復，未來病院將由松梅國小管理，並與社區進行花磚裝飾。
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