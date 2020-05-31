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濁幹線提前舉辦通水典禮 祈求五穀豐收

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林農田水利會長洪國浩（左2）、林內鄉長張維崢（左3）與水利會人員共同按鈕啟動水門。圖／雲林農田水利會提供
雲林農田水利會長洪國浩（左2）、林內鄉長張維崢（左3）與水利會人員共同按鈕啟動水門。圖／雲林農田水利會提供

雲林濁幹線灌區主要水源引自濁水溪，因水權分配緣故，每年11月1日至5月31日為停水期，雲林農田水利會提前在今天上午舉行通水典禮，祈福6月1日通水期首日平安順利。

水利會長洪國浩表示，濁幹線是雲林農田水利會第一大灌溉系統，通水期為每年6月1日至10月31日，供給全縣灌溉用水，目前灌溉面積約34500公頃。

洪國浩說，濁幹線即是1920年日治時代日人八田與一興設的「嘉南大圳」灌溉渠道，在1930年5月完工後，使嘉南平原水田大幅增加30倍，四年後稻穀收穫量增加4倍，是台灣農業最重要的水利工程建設之一，因此每年通水首日，水利會皆會舉辦通水典禮。而今年為祈求風調雨順，通水順利，特別提前一天舉辦，盼農民用水無虞，五穀豐收。

洪國浩指出，農田最重要的就是水源，濁幹線自1920興建至今剛好滿一百年，在地方灌溉用水方面佔有重要地位，為確保農業用水效能，水利會也將持續健全各灌溉系統，整治河床、留住地面水，進行水路更新改善等工程，邁向下一個百年的里程碑。

雲林濁幹線灌區因水權分配緣故，每年11月1日至5月31日為停水期，農田水利會提前在今天上午舉行通水典禮，祈福6月1日通水期首日平安順利。圖／雲林農田水利會提供
雲林濁幹線灌區因水權分配緣故，每年11月1日至5月31日為停水期，農田水利會提前在今天上午舉行通水典禮，祈福6月1日通水期首日平安順利。圖／雲林農田水利會提供
為祈求風調雨順，通水順利，雲林農田水利會特別提前一天舉辦通水典禮，期盼農民用水無虞，五穀豐收。圖／雲林農田水利會提供
為祈求風調雨順，通水順利，雲林農田水利會特別提前一天舉辦通水典禮，期盼農民用水無虞，五穀豐收。圖／雲林農田水利會提供

洪國浩 農田水利會 農民
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