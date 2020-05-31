濁幹線提前舉辦通水典禮 祈求五穀豐收

雲林濁幹線灌區主要水源引自濁水溪，因水權分配緣故，每年11月1日至5月31日為停水期，雲林農田水利會提前在今天上午舉行通水典禮，祈福6月1日通水期首日平安順利。

水利會長洪國浩表示，濁幹線是雲林農田水利會第一大灌溉系統，通水期為每年6月1日至10月31日，供給全縣灌溉用水，目前灌溉面積約34500公頃。

洪國浩說，濁幹線即是1920年日治時代日人八田與一興設的「嘉南大圳」灌溉渠道，在1930年5月完工後，使嘉南平原水田大幅增加30倍，四年後稻穀收穫量增加4倍，是台灣農業最重要的水利工程建設之一，因此每年通水首日，水利會皆會舉辦通水典禮。而今年為祈求風調雨順，通水順利，特別提前一天舉辦，盼農民用水無虞，五穀豐收。