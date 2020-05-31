雲林北港花生傳災情 收成不易農民苦惱盼救助

雲林是全國花生最大產區，主要產區北港鎮今年陸續出現一期作花生爛根、發芽，甚至長不出花生的情形，今天上午立委蘇治芬邀集農糧署中區分署副分署長姚士源，及農業改良場雲林分場長楊藹華至花生田勘災。農糧署表示，請花生農主動通報公所協助調查災況，農糧署將盡速發文給雲林縣政府與公所，若達災損標準，將會啟動天然災害救助讓農民申報。

吳姓花生農表示，他約在去年12月中種下一期作花生，原預計這幾天要採收，才發現花生大量受損，也有不少花生被線蟲蛀傷，預估總收成量約3成以下，只能收多少，盡量收。

蔡姓花生農則說，今年初春雨量少、氣溫溫差大，五月緊接著梅雨季，他的花生田也有大部分的災損情形，預估可能收不到1成的量，直呼「很頭痛」，希望政府能啟動天然災害救助。

農改良雲林分場長楊藹華表示，農民多數都於去年12月種下一期作花生，由於今年閏四月，花生應於5月初即得收成，研判這批受損花生已超過150天還未收成，建議農民可嘗試調整時間栽種。

由於落花生屬旱作作物，種植情勢會愈來愈差，楊藹華也建議農民，花生在種植5至6年後應更換新一批種子，若有疑問可至地方農會或改良場詢問。且因豆科植物容易受感染，線蟲病害也與水源有密切關係，建議農民除以藥劑防治，也可以輪作方式降低病害現象。

立委蘇治芬指出，今天勘災的花生田多數爛根、發芽、長不出花生，請農民主動向公所通報受災情形，讓公所能協助農民調查災況，再請農糧署依受災面積評估能否啟動天然災害救助，幫助農民度過難關。

農糧署中區分署副分署長姚士源表示，北港鎮此期230多公頃的花生田，若有超過20%的危害比例，且有達法定救助標準，農糧署即會啟動天然災害救助讓農民申報。

另外北港地區稻穀也出現「空包彈」現象，稻田中明顯可見直挺挺的稻穗，蔡姓農民說，稻子五月下旬陸續抽穗，穀粒接著開始入漿、充實飽滿，稻穗應會愈來愈重而下垂，但近期發現不少「空包彈」，估計失收約有5成左右。

立委蘇治芬指出，稻穀「空包彈」現象已達天然災害受損情形，但仍需請農民通報受災面積，由公所調查認定後，將由農糧署啟動災損救助。