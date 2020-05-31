快訊

日本考慮放寬這4國公民入境限制 台灣暫未入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林北港花生傳災情 收成不易農民苦惱盼救助

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林北港蔡姓農民說，稻子五月下旬陸續抽穗，穀粒接著開始入漿、充實飽滿，稻穗應會愈來愈重而下垂，但近期發現不少直挺挺的「空包彈」。記者陳苡葳／攝影
雲林北港蔡姓農民說，稻子五月下旬陸續抽穗，穀粒接著開始入漿、充實飽滿，稻穗應會愈來愈重而下垂，但近期發現不少直挺挺的「空包彈」。記者陳苡葳／攝影

雲林是全國花生最大產區，主要產區北港鎮今年陸續出現一期作花生爛根、發芽，甚至長不出花生的情形，今天上午立委蘇治芬邀集農糧署中區分署副分署長姚士源，及農業改良場雲林分場長楊藹華至花生田勘災。農糧署表示，請花生農主動通報公所協助調查災況，農糧署將盡速發文給雲林縣政府與公所，若達災損標準，將會啟動天然災害救助讓農民申報。

吳姓花生農表示，他約在去年12月中種下一期作花生，原預計這幾天要採收，才發現花生大量受損，也有不少花生被線蟲蛀傷，預估總收成量約3成以下，只能收多少，盡量收。

蔡姓花生農則說，今年初春雨量少、氣溫溫差大，五月緊接著梅雨季，他的花生田也有大部分的災損情形，預估可能收不到1成的量，直呼「很頭痛」，希望政府能啟動天然災害救助。

農改良雲林分場長楊藹華表示，農民多數都於去年12月種下一期作花生，由於今年閏四月，花生應於5月初即得收成，研判這批受損花生已超過150天還未收成，建議農民可嘗試調整時間栽種。

由於落花生屬旱作作物，種植情勢會愈來愈差，楊藹華也建議農民，花生在種植5至6年後應更換新一批種子，若有疑問可至地方農會或改良場詢問。且因豆科植物容易受感染，線蟲病害也與水源有密切關係，建議農民除以藥劑防治，也可以輪作方式降低病害現象。

立委蘇治芬指出，今天勘災的花生田多數爛根、發芽、長不出花生，請農民主動向公所通報受災情形，讓公所能協助農民調查災況，再請農糧署依受災面積評估能否啟動天然災害救助，幫助農民度過難關。

農糧署中區分署副分署長姚士源表示，北港鎮此期230多公頃的花生田，若有超過20%的危害比例，且有達法定救助標準，農糧署即會啟動天然災害救助讓農民申報。

另外北港地區稻穀也出現「空包彈」現象，稻田中明顯可見直挺挺的稻穗，蔡姓農民說，稻子五月下旬陸續抽穗，穀粒接著開始入漿、充實飽滿，稻穗應會愈來愈重而下垂，但近期發現不少「空包彈」，估計失收約有5成左右。

立委蘇治芬指出，稻穀「空包彈」現象已達天然災害受損情形，但仍需請農民通報受災面積，由公所調查認定後，將由農糧署啟動災損救助。

蘇治芬說，近年農產品深受極端氣候影響，經常傳出作物災損情形，她也呼籲農民參與農民保險，保障自身權益。

雲林花生產區北港鎮陸續出現一期作花生爛根、發芽，甚至長不出花生的情形，今天上午立委蘇治芬（中）邀集農糧署及農業改良場至花生田勘災。記者陳苡葳／攝影
雲林花生產區北港鎮陸續出現一期作花生爛根、發芽，甚至長不出花生的情形，今天上午立委蘇治芬（中）邀集農糧署及農業改良場至花生田勘災。記者陳苡葳／攝影
雲林花生農表示，一期作花生約在去年12月中種下，原預計這幾天採收，卻發現花生大量受損，也有不少被線蟲蛀傷，現在只能收多少就盡量收。記者陳苡葳／攝影
雲林花生農表示，一期作花生約在去年12月中種下，原預計這幾天採收，卻發現花生大量受損，也有不少被線蟲蛀傷，現在只能收多少就盡量收。記者陳苡葳／攝影
雲林北港地區稻穀出現「空包彈」現象，蔡姓農民估計失收約5成左右，盼中央能啟動天然災害救助。記者陳苡葳／攝影
雲林北港地區稻穀出現「空包彈」現象，蔡姓農民估計失收約5成左右，盼中央能啟動天然災害救助。記者陳苡葳／攝影
雲林北港蔡姓農民說，稻子五月下旬陸續抽穗，穀粒接著開始入漿、充實飽滿，稻穗應會愈來愈重而下垂，但近期發現不少直挺挺的「空包彈」。記者陳苡葳／攝影
雲林北港蔡姓農民說，稻子五月下旬陸續抽穗，穀粒接著開始入漿、充實飽滿，稻穗應會愈來愈重而下垂，但近期發現不少直挺挺的「空包彈」。記者陳苡葳／攝影

【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

大雨雲林花生爛根 農民盼中央救助

民進黨雲林縣黨部主委選舉 三人參選

激烈！雲林綠營主委選舉3搶1 投票所一律設在室外

稻子不結穗 雲林農民叫苦

相關新聞

濁幹線提前舉辦通水典禮 祈求五穀豐收

雲林濁幹線灌區主要水源引自濁水溪，因水權分配緣故，每年11月1日至5月31日為停水期，雲林農田水利會提前在今天上午舉行通...

雲林北港花生傳災情 收成不易農民苦惱盼救助

雲林是全國花生最大產區，主要產區北港鎮今年陸續出現一期作花生爛根、發芽，甚至長不出花生的情形，今天上午立委蘇治芬邀集農糧...

阿里山高山茶春茶賽極品競標 今年產量少、品質高

嘉義縣政府、梅山鄉農會今天上午於梅山公園停車場舉辦「嘉義縣阿里山高山茶109年春季優良茶競賽及展售促銷活動」，並以本次特...

大雨雲林花生爛根 農民盼中央救助

受連日降雨影響，雲林北港鎮花生產區出現花生爛根、發芽甚至長不出花生的災況，預估損失近5成，雲林縣長張麗善今天上午趕赴北港...

台南祀典武廟要求恢復中樞祭典 徐國勇：報行政院決定

內政部長徐國勇上午南下台南，針對祀典武廟希望春秋祭典能夠恢復中央祭祀，表示將呈報行政院會商決定。

後疫情時代來臨 嘉義市辦350人運動嘉年華會

嘉義市東區體育會原訂4月26日舉辦新動時刻運動嘉年華活動，因應疫情延期到今天舉辦，市長黃敏惠到場參加表示，面對後疫情時代...

嘉義電動公車明上路 年底前持卡免費搭

嘉義市低底盤電動公車「中山幹線」明天起營運，一天將有70班，自明天到12月31日，民眾持悠遊卡、電子票證等就可免費搭乘，...

台南湯德章故居募資 還差最後200萬元

全台第一件由民間募資買下具有文化資產價值的建物，距離到期日還有11天，但募資情況停滯不前，台南市長黃偉哲與文史界人士公開...

放流10萬黃錫鯛 為白海豚加菜

迎接「世界海洋日」，海巡署第五巡防區指揮部結合海洋生態團體，昨在雲林縣台西鄉五條港碼頭進行魚苗放流，為保育的白海豚「加菜...

土石滑落 阿里山林鐵部分停駛

梅雨從本月10日起為嘉義縣阿里山區帶來豐沛雨量，嘉義氣象站統計，10日至今累計破600毫米；短期間強降雨，造成阿里山林鐵...

服務山區 關廟、龍崎小黃公車來了

台南市山區不少較偏遠社區民眾搭公車不方便，市府規畫「小黃公車」，昨天正式進入龍崎、關廟地區服務山區偏遠民眾。市長黃偉哲在...

時力設嘉義辦公室 選議員不缺席

時代力量嘉義辦公室昨天上午成立揭牌，黨主席徐永明強調積極尋找人才參選，為「時力2.0」做準備，未來嘉義市東西區市議員都將...

熱門新聞

注意了！彰化縣正在增設2處固定桿測速器

6月1日口罩解禁！藥師：除了這個顏色口罩這2天幾乎完售

基隆外木山防坡堤外圍牆崩塌20公尺 拉封鎖線勿靠近

人潮擠爆台南美食大街 阿中部長成了沙丁魚

獨／逛基隆廟口人山人海 柯文哲：太可怕疫情真趨緩了

陳時中珍奶DIY沒去發源地 春水堂：遺憾！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。