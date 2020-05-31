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阿里山高山茶春茶賽極品競標 今年產量少、品質高

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
獲得青心烏龍組特等獎為瑞香茶葉吳政田（右）已製茶40多年，今年70歲，陸續將經驗分享給下一代。記者陳玫伶／攝影
獲得青心烏龍組特等獎為瑞香茶葉吳政田（右）已製茶40多年，今年70歲，陸續將經驗分享給下一代。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣政府、梅山鄉農會今天上午於梅山公園停車場舉辦「嘉義縣阿里山高山茶109年春季優良茶競賽及展售促銷活動」，並以本次特等獎及冠軍茶的青心烏龍茶、金萱茶製作限量2盒「極品一條龍」禮盒，現場起標價5萬元，分別以10萬元及6萬6千元得標。

梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今年初遇上寒流，茶葉生長較遲鈍，也影響茶葉喉韻、增添香氣，雖然產量些微減少，但茶葉品質優良、收購價格好，活動9點開始，但會場許多攤位早已銷售一空，農會最為樂見。

農委會茶葉改良場產業服務課長林金池表示，今年參加純茶評鑑的點數，烏龍茶953點、金萱茶427點，總共1380點，今年春季烏龍茶品質優良，春茶採收期間多數天氣晴朗，有利茶葉製造過程的萎凋及發酵，金萱茶香氣帶點清爽奶香、青心烏龍則帶有優雅清香及花香，滋味甘醇、喉韻佳且耐泡。

本次獲得青心烏龍組特等獎為瑞香茶葉吳政田、冠軍獎3名分別為嵩雪坊柳鎰軒、禾成茶業陳淑惠、一品茶業林藝諺等，頭等獎有25名，金萱組特等獎由興樂茗茶簡銘儀獲得，冠軍獎3名分別為王鼎茶園王智玄、上意茶業陳木生、一品茶業林秉謙等，頭等獎有12名。

嘉義縣長翁章梁表示，近幾年「高山茶都嘉義」名號在縣府、鄉鎮農會及農民業者齊心努力下，知名度逐漸提高，阿里山高山茶青心烏龍組特等獎價格為6萬元，阿里山高山茶金萱組價格為3萬元，比賽經林金池及分場長郭寬福親嚴格審查，分為特等、冠軍、頭等、金質獎、優良獎及優等獎等獎項。

嘉義縣阿里山高山茶分布梅山、番路、竹崎、阿里山等鄉鎮，海拔800到1500公尺，種植面積1827公頃，總產量達1722公噸，得天獨厚的地理環境，生產茶葉豐潤渾厚、滋味甘美、香氣十足。

嘉義縣阿里山高山茶2020年春季優良茶競賽及展售促銷活動，現場以特等獎及冠軍茶製作限量2盒「極品一條龍」禮盒。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣阿里山高山茶2020年春季優良茶競賽及展售促銷活動，現場以特等獎及冠軍茶製作限量2盒「極品一條龍」禮盒。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府、梅山鄉農會今天上午舉辦「嘉義縣阿里山高山茶109年春季優良茶競賽及展售促銷活動」，立委陳明文（右二）、中埔鄉長李碧菁（左二）等人共襄盛舉。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府、梅山鄉農會今天上午舉辦「嘉義縣阿里山高山茶109年春季優良茶競賽及展售促銷活動」，立委陳明文（右二）、中埔鄉長李碧菁（左二）等人共襄盛舉。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府、梅山鄉農會今天上午舉辦「嘉義縣阿里山高山茶109年春季優良茶競賽及展售促銷活動」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府、梅山鄉農會今天上午舉辦「嘉義縣阿里山高山茶109年春季優良茶競賽及展售促銷活動」。記者陳玫伶／攝影
茶改場產業服務課長林金池（左一）、嘉義縣農委會總幹事黃貞瑜（左二）、梅山農會總幹事黃世裕（左三）、立委陳明文（左四）、嘉義縣長翁章梁（右四）、農糧署副署長莊老達（右三）等人頒發金萱組特等獎予得獎者興樂茗茶簡銘儀（右五）。記者陳玫伶／攝影
茶改場產業服務課長林金池（左一）、嘉義縣農委會總幹事黃貞瑜（左二）、梅山農會總幹事黃世裕（左三）、立委陳明文（左四）、嘉義縣長翁章梁（右四）、農糧署副署長莊老達（右三）等人頒發金萱組特等獎予得獎者興樂茗茶簡銘儀（右五）。記者陳玫伶／攝影

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