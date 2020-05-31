大雨雲林花生爛根 農民盼中央救助

受連日降雨影響，雲林北港鎮花生產區出現花生爛根、發芽甚至長不出花生的災況，預估損失近5成，雲林縣長張麗善今天上午趕赴北港地區的花生田勘災，農民表示，3月下酸雨，5月接連梅雨季，使農產品損害極大，現階段更面臨採收不易的狀況，盼政府相關單位能啟動救助。

花生農近期準備採收一期作花生，但為初春遇上降雨量少，溫差過於明顯及梅雨季到來，大部分花生出現腐爛、發芽等情況，農民表示，以往一分地可收600斤，此次失收情況嚴重，能否收到1成都是未知數，根本不敷成本。

張麗善表示，今天現勘的花生田受損率均達50%以上，將請中央速將花生公告為救助項目，「從寬、從速、從簡」認定救助標準，照顧農民生計。

北港鎮長蕭永義指出，除花生外，稻穀受災也相當嚴重，在大雨停後，緊接著放晴，使農產品受損狀況更為明顯，希望中央盡速裁示公所，公所也會全力配合調查災損狀況。

農業處長魏勝德表示，花生是雲林的重要作物，栽種面積高達4500公頃，主要產區有東勢、元長、虎尾、土庫、北港、四湖、水林等，至5月29日災損速報面積已達400公頃，預估延遲性損害因素及受損面積將會陸續增加，統計資料中目前以北港、元長、虎尾、水林、四湖較為嚴重。