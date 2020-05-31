台南祀典武廟要求恢復中樞祭典 徐國勇：報行政院決定

內政部長徐國勇上午南下台南，針對祀典武廟希望春秋祭典能夠恢復中央祭祀，表示將呈報行政院會商決定。

徐國勇上午前往台南永康區視察滯洪池，之後並前往祀典武廟及鄭成功祖廟祭拜；徐國勇4月29日南下台南參加鄭成功誕辰中樞祭典時，祈求國內的疫情能夠消弭，今天特地到台南鄭成功祖廟還願，感謝成功爺的庇祐。

他同時並前往祀典武廟祭拜關聖帝君，廟方表示，台南祀典武廟過去的春秋祭典，都是由中央主辦，但是曾幾何時改由地方政府，希望能夠恢復過去中央主辦的地位。