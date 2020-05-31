後疫情時代來臨 嘉義市辦350人運動嘉年華會

嘉義市東區體育會原訂4月26日舉辦新動時刻運動嘉年華活動，因應疫情延期到今天舉辦，市長黃敏惠到場參加表示，面對後疫情時代，要做到「鬆綁不鬆懈」，繼續維持良好的個人衛生習慣，勤洗手、人多地方戴口罩，社區防疫做得好，推動文化觀光、經濟就加更安心有動力。

嘉年華透過各項運動社團的表演，讓民眾認識、選擇自己喜愛的運動，從歡樂的活動氣氛，找尋規律運動的動力，今天共350人參與，東區體育會依照中央規範防疫，要求量體溫、噴酒精和戴口罩，讓參加者安心運動。

黃敏惠表示，感謝東區體育會舉辦新動時刻運動嘉年華，讓大家一起運動、提升免疫力，嘉市是人文城市、更是熱愛運動的城市，能把運動轉變成經濟產值，甚至教育的一環。從今年過年以來，感謝企業、社團、個人攜手同心做好防疫工作，讓嘉義市非常安全。

黃敏惠也參觀劍道社團，還請同學擔任指導老師，教她劍道動作，社團老師與同學都很開心。

市府教育處表示，今天的運動嘉年華有太極拳社團、土風舞社團、夏奇拉舞蹈社團、元極舞社團、強生氣功社團、CINDY SEXY舞蹈團、牽里緣舞蹈團和劍道社團等參與。