快訊

誰是暴動者？明尼蘇達怒火蔓延，美國13州出動國民兵上街

109年國中會考補考 5科解答看這裡！

後疫情時代來臨 嘉義市辦350人運動嘉年華會

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市東區體育會恢復舉辦新動時刻運動嘉年華活動。圖／嘉義市府提供
嘉義市東區體育會恢復舉辦新動時刻運動嘉年華活動。圖／嘉義市府提供

嘉義市東區體育會原訂4月26日舉辦新動時刻運動嘉年華活動，因應疫情延期到今天舉辦，市長黃敏惠到場參加表示，面對後疫情時代，要做到「鬆綁不鬆懈」，繼續維持良好的個人衛生習慣，勤洗手、人多地方戴口罩，社區防疫做得好，推動文化觀光、經濟就加更安心有動力。

嘉年華透過各項運動社團的表演，讓民眾認識、選擇自己喜愛的運動，從歡樂的活動氣氛，找尋規律運動的動力，今天共350人參與，東區體育會依照中央規範防疫，要求量體溫、噴酒精和戴口罩，讓參加者安心運動。

黃敏惠表示，感謝東區體育會舉辦新動時刻運動嘉年華，讓大家一起運動、提升免疫力，嘉市是人文城市、更是熱愛運動的城市，能把運動轉變成經濟產值，甚至教育的一環。從今年過年以來，感謝企業、社團、個人攜手同心做好防疫工作，讓嘉義市非常安全。

黃敏惠也參觀劍道社團，還請同學擔任指導老師，教她劍道動作，社團老師與同學都很開心。

市府教育處表示，今天的運動嘉年華有太極拳社團、土風舞社團、夏奇拉舞蹈社團、元極舞社團、強生氣功社團、CINDY SEXY舞蹈團、牽里緣舞蹈團和劍道社團等參與。

新冠肺炎疫情影響，許多體育活動延後辦理，隨著疫情日漸趨緩，嘉市活動也將陸續舉辦，例如6月21日「日環食」、7月4日「國中全國大隊接力決賽」及9月5日「慶祝中華民國109年國民體育日全國萬人健走大會師」及12月「2020年第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」。

嘉義市東區體育會舉辦新動時刻運動嘉年華活動，劍道社團教市長黃敏惠（右二）動作。圖／嘉義市府提供
嘉義市東區體育會舉辦新動時刻運動嘉年華活動，劍道社團教市長黃敏惠（右二）動作。圖／嘉義市府提供
嘉義市東區體育會舉辦新動時刻運動嘉年華活動。圖／嘉義市府提供
嘉義市東區體育會舉辦新動時刻運動嘉年華活動。圖／嘉義市府提供
嘉義市東區體育會舉辦新動時刻運動嘉年華活動。圖／嘉義市府提供
嘉義市東區體育會舉辦新動時刻運動嘉年華活動。圖／嘉義市府提供

體育 疫情 黃敏惠
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

安心即時上工計畫缺工多 嘉市盼資格鬆綁

黃敏惠建議放寬資格 讓社會新鮮人也能安心即時上工

遠見施政調查嘉義市4.5星 黃敏惠：感謝團隊要再接再厲

嘉市前天強降雨不淹水 黃敏惠：堅持做「公園市長」

相關新聞

台南祀典武廟要求恢復中樞祭典 徐國勇：報行政院決定

內政部長徐國勇上午南下台南，針對祀典武廟希望春秋祭典能夠恢復中央祭祀，表示將呈報行政院會商決定。

後疫情時代來臨 嘉義市辦350人運動嘉年華會

嘉義市東區體育會原訂4月26日舉辦新動時刻運動嘉年華活動，因應疫情延期到今天舉辦，市長黃敏惠到場參加表示，面對後疫情時代...

嘉義電動公車明上路 年底前持卡免費搭

嘉義市低底盤電動公車「中山幹線」明天起營運，一天將有70班，自明天到12月31日，民眾持悠遊卡、電子票證等就可免費搭乘，...

台南湯德章故居募資 還差最後200萬元

全台第一件由民間募資買下具有文化資產價值的建物，距離到期日還有11天，但募資情況停滯不前，台南市長黃偉哲與文史界人士公開...

放流10萬黃錫鯛 為白海豚加菜

迎接「世界海洋日」，海巡署第五巡防區指揮部結合海洋生態團體，昨在雲林縣台西鄉五條港碼頭進行魚苗放流，為保育的白海豚「加菜...

土石滑落 阿里山林鐵部分停駛

梅雨從本月10日起為嘉義縣阿里山區帶來豐沛雨量，嘉義氣象站統計，10日至今累計破600毫米；短期間強降雨，造成阿里山林鐵...

服務山區 關廟、龍崎小黃公車來了

台南市山區不少較偏遠社區民眾搭公車不方便，市府規畫「小黃公車」，昨天正式進入龍崎、關廟地區服務山區偏遠民眾。市長黃偉哲在...

時力設嘉義辦公室 選議員不缺席

時代力量嘉義辦公室昨天上午成立揭牌，黨主席徐永明強調積極尋找人才參選，為「時力2.0」做準備，未來嘉義市東西區市議員都將...

開春久旱少雨 柑橘結果不正常 專家獻策

今年開春期間久旱少雨，雲林地區栽種的柑橘果樹，生長受影響，開花結果也不正常；果農無奈說，柳丁和茂谷柑果實的結果率大減，有...

南市24人師鐸獎 8人參加全國選拔

台南市師鐸獎評選結果出爐，共有24人獲選，其中新泰國小校長賴昭貴、西門實小校長呂翠鈴，以及老師周柏廷、蔡幸君、陳春蓮、黃...

影／陳時中搭台南運河遊船 特別改「順時鐘」開航

衛福部長陳時中今晚在台南市長黃偉哲陪同下，體驗搭乘安平運河遊船，上千位民眾在周邊鼓掌大喊「阿中部長歡迎您」。原本運河遊船...

影／嘉義山區風起雲湧 雨瀑隨風湧動氣勢萬千

梅雨鋒面對流旺盛，嘉義市今天上午一陣雨後、下午雨勢暫歇，許多民眾都趁雨停空檔，傍晚到蘭潭、仁義潭遊憩，忽見山區風起雲湧，...

熱門新聞

疫情趨緩 竹縣首座遠百仍無法如期完工試營運

影／蘇貞昌視察屏東大武院區批院長「連幾個車位搞不清楚」

注意了！彰化縣正在增設2處固定桿測速器

6月1日口罩解禁！藥師：除了這個顏色口罩這2天幾乎完售

基隆外木山防坡堤外圍牆崩塌20公尺 拉封鎖線勿靠近

韓國瑜彎腰為隨扈洗鞋 隨行人員讚韓是暖男

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。