後疫情時代來臨 嘉義市辦350人運動嘉年華會
嘉義市東區體育會原訂4月26日舉辦新動時刻運動嘉年華活動，因應疫情延期到今天舉辦，市長黃敏惠到場參加表示，面對後疫情時代，要做到「鬆綁不鬆懈」，繼續維持良好的個人衛生習慣，勤洗手、人多地方戴口罩，社區防疫做得好，推動文化觀光、經濟就加更安心有動力。
嘉年華透過各項運動社團的表演，讓民眾認識、選擇自己喜愛的運動，從歡樂的活動氣氛，找尋規律運動的動力，今天共350人參與，東區體育會依照中央規範防疫，要求量體溫、噴酒精和戴口罩，讓參加者安心運動。
黃敏惠表示，感謝東區體育會舉辦新動時刻運動嘉年華，讓大家一起運動、提升免疫力，嘉市是人文城市、更是熱愛運動的城市，能把運動轉變成經濟產值，甚至教育的一環。從今年過年以來，感謝企業、社團、個人攜手同心做好防疫工作，讓嘉義市非常安全。
黃敏惠也參觀劍道社團，還請同學擔任指導老師，教她劍道動作，社團老師與同學都很開心。
市府教育處表示，今天的運動嘉年華有太極拳社團、土風舞社團、夏奇拉舞蹈社團、元極舞社團、強生氣功社團、CINDY SEXY舞蹈團、牽里緣舞蹈團和劍道社團等參與。
新冠肺炎疫情影響，許多體育活動延後辦理，隨著疫情日漸趨緩，嘉市活動也將陸續舉辦，例如6月21日「日環食」、7月4日「國中全國大隊接力決賽」及9月5日「慶祝中華民國109年國民體育日全國萬人健走大會師」及12月「2020年第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」。
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