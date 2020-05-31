嘉義電動公車明上路 年底前持卡免費搭

嘉義市低底盤電動公車「中山幹線」明天起營運，一天將有70班，自明天到12月31日，民眾持悠遊卡、電子票證等就可免費搭乘，鼓勵市民更便利使用大眾運輸系統，一起搭乘最美麗的電動公車。

電動公車試營運10天，今天是最後一天，直接由10班增至70班測試最後運轉，試營運期間發現部分路段如學府路右轉彌陀路，轉彎處有民眾停車，造成公車轉彎不便，市府交通處也將增設紅線，讓公車運轉更順暢。

市府交通處指出，原「市區1路」明天停駛，垂楊路站點將不再停靠，但市區66路公車仍有停靠，中山幹線尖峰時段15分鐘1班，離峰30分鐘1班，同時中山幹線延駛劉厝社區部分，也將由原6班次增加為14班次，市區7路也將於明天起增加班次，由原20班次增加為40班次，約40分鐘1班。

交通處表示，中山幹線電動公車，美麗的車身與可愛的動物風內裝，以及電動低碳環保、全車低底盤與無障礙空間的共融友善設計，堪稱全台最美電動公車，目標是利用藝術美學，提升公共運輸的吸引力，另同步增加行駛班次，讓坐公車更方便。