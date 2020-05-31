台南湯德章故居募資 還差最後200萬元

全台第一件由民間募資買下具有文化資產價值的建物，距離到期日還有11天，但募資情況停滯不前，台南市長黃偉哲與文史界人士公開疾呼，希望能有更多人加入，讓這項創舉有機會實現。

台南市文化資產保護協會是在上個月發起募資，希望能集資2000萬元，買下228受難者湯德章律師、位在友愛街巷內的故居，從上個月倉促發起至今，超過半個月時間，在「嘖嘖募資」網路平台上，已有超過4000人響應，目前募得第一階段所需1000萬元中的818萬元，離目標還有將近200萬元。

由於募資困難，原本協會希望月底就募到1000萬元，給付給已購下老屋的新屋主，但經過協調，付款日已延到6月中。

黃偉哲日前也在臉書上，公開支持這項募資行動，「1947年，湯德章先生在228事件中救下許多台南人，今天換台南人守護湯德章的故居。」

他表示，彰顯湯德章守護鄉里的精神，一直是市政府努力的目標。1998年，台南市將民生綠園改名為湯德章紀念公園，並設立半身銅像。2014年，台南市將湯德章就義的3月13日，訂為「正義與勇氣紀念日」，2015年，台南市府宣布湯德章故居為名人故居。

但故居的產權在最近易主，拆除的可能性很高，市府文資處雖然在4月17日將故居公告為暫定古蹟，並進入文資審議程序，但我們無法預料文資審議的結果，由民間募資進行故居產權的轉移，應該是對故居最有保障的做法。

他呼籲更多市民以及企業，一起加入募資。湯德章的故事不只是台南人的記憶，更是國家轉型正義上的重要歷史。讓我們一起加入搶救行動，守護湯德章過去辦公與居住的故居。