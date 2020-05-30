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土石滑落 阿里山林鐵部分停駛
梅雨從本月10日起為嘉義縣阿里山區帶來豐沛雨量，嘉義氣象站統計，10日至今累計破600毫米；短期間強降雨，造成阿里山林鐵獨立山車站附近邊坡土石滑落，掩埋鐵軌，列車無法通行，林鐵昨天停駛，最快今天下午可搶通。
阿里山林鐵文資處表示，前天豪雨造成阿里山林鐵26K+880處（獨立山車站附近）上方邊坡土石滑落，昨天林鐵嘉義站至十字路來回共6班次列車停駛，已購票的256名乘客全額辦理退費，昨天山區天候仍不穩定，機具、人員已在現場附近待命清理，預計最快可在今天下午修復完成。
另，阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木3支線，及嘉義至北門站「檜來嘉驛」列車，正常營運。為何林鐵十字路、獨立山路段接連中斷？林鐵文資處說，停駛標準時雨量50毫米，這幾天曾短時間強降雨達45毫米，雖未達停駛，但雨量多造成邊坡土石滑落。
豐沛降雨雖造成林鐵部分中斷停駛，卻紓解嘉義旱象，民生及工業用水源仁義潭、蘭潭水庫進帳豐，本月初合計蓄水只占有效蓄水量不到3成，接連降雨讓水情翻轉。南區水資源局說，5月累計進帳逾200萬噸水源，目前仁義潭及蘭潭合計蓄水量共1673萬立方公尺，2座水庫有效蓄水量接近50%。
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