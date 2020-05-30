阿中部長美食吃不成 店家：下次扮花生糖來吃美食

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今晚到國華街要品嘗美食，但因湧入的人潮擠爆美食大街，只好取消。商家說，好失望，昨晚連夜趕製歡迎阿中部長的標語，雖然沒來，但還是要感謝阿中部長與防疫人員讓台灣平安。

台南市國華街是全國聞名的美食大街，今晚阿中部長來國華街，市府準備帶陳時中到布萊恩紅茶、進福大灣花生糖、綣綣屋、哞熹哞熹品嘗美食，商家都做好準備，除了準備美食要分享防疫人員，也特別製作標語要歡迎阿中部長。

進福大灣花生糖店員說，特別準備了花生糖禮盒要送阿中部長，但不能進來，很讓人失望，因市長黃偉哲有請阿中部長下次扮妝來台南，希望阿中部長下次是裝扮成花生糖來國華街。綣綣屋的店員說，真的很失望，沒看到阿中部長並和他合照，但沒關係，希望下次能再來，一定會請吃冰淇淋。