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影／台南防疫英雄宴登場 陳時中：歡迎來台南玩吃美食

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南餐飲界等共同為防疫五月天，準備了「阿中自助餐」，與在地醫護人員等防疫英雄，共進晚餐。 記者邵心杰／攝影
台南餐飲界等共同為防疫五月天，準備了「阿中自助餐」，與在地醫護人員等防疫英雄，共進晚餐。 記者邵心杰／攝影

最佳業配王衛福部長陳時中晚間，率防疫五月天，與台南防疫英雄共進自助餐，也行銷台南美食，他品嘗著名蝦捲及豆花小吃，直呼蝦捲口感很好，豆花綿密，甜而不膩，歡迎全國遊客來台南玩吃美食。

阿中部長下午滿檔，參訪奇美博物館後，抵國華商圈視察防疫措施，再搭雙層巴士前往餐廳，他說，行經安平運河時，神清氣爽。台南餐飲界等共同為防疫五月天，準備了「阿中自助餐」，與在地醫護人員等防疫英雄，共進晚餐，他品嘗著名台南小吃後，直呼口感很好。

「阿中自助餐」匯集台南各地小吃美食及水果等，大家用餐時則有隔板，希望享受美食的同時，也為防疫工作，堅持到最後一分鐘。

最佳業配王阿中部長不忘行銷台南旅遊及美食，呼籲全國民眾到台南遊玩吃美食，明天他則要到南台灣最大野生動物園「頑皮世界」視察防疫情形，之後會到白河賞蓮花，再到尖山埤江南度假村享用「英雄宴」， 下午則首次在外地召開防疫記者會。

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