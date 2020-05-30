影／「瘋狂韓流」再現？ 陳時中台南吃小吃粉絲包圍

中央疫情指揮中心指揮官陳時中，今晚到台南東東餐廳吃「阿中部長自助餐」，率領「防疫五月天」團隊品嘗各式台南小吃，餐廳還特別安排自助餐動線「順時鐘」，陳時中吃了幾口蝦捲，稱讚台南小吃味道非常好。

「部長好！」陳時中晚上到達餐廳前，餐廳四周已有數百位粉絲，見到陳時中現身，有些瘋狂尖叫，有得拍到照片開心的又叫又跳，還有小朋友因為家長顧著拍照落單，大聲呼叫找媽媽。

而陳時中在吃飯時，依舊不斷有粉絲上前要求拍照簽名，或者拿他當背景自拍，現場一度度混亂，還有媒體因為粉絲不斷擋住鏡頭，當眾破口大罵，熱鬧場面有如去年韓流極盛時，不時出現的粉絲瘋狂場面。