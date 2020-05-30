陳時中訪台南人氣高 與顏振發揭幕手繪看板

衛福部長陳時中今天造訪台南人氣爆棚，在奇美博物館內被媒體和遊客層層包圍，連看個畫都擠得不得了。他並為國寶級電影看板手繪大師顏振發親手繪製看板畫「防疫大作戰」揭幕。

陳時中領軍的「防疫五月天」團隊下午4時許抵達台南，首站是奇美博物館，館內外遊客早已得到消息，待陳時中等人出現在博物館大門前時，媒體和遊客立刻靠攏搶進，攝影機、相機及手機全數出籠，快門按個不停。

陳時中等人先經過門外額溫檢測後，隨即進入館內直上2樓，在台南市長黃偉哲的安排下，換上黑面琵鷺印花襯衫，斜背虱目魚包，再前往藝術廳觀看義大利畫家安德烈亞．薩巴提尼的畫作「聖母瑪利亞、耶穌嬰兒與聖塞巴斯汀和聖洛可」，這幅畫作和中世紀「黑死病」疫情肆虐有關。

不過，陳時中因受到人群和媒體的層層包圍，在館內移動速度緩慢，整個博館物也失去平時的寧靜，喧嘩聲不斷，連陳時中也感受到群眾的熱情說，「人的畫比上面的畫更美麗」。

國寶級電影看板手繪大師顏振發花了3天半繪製完成高度210公分、寬度450公分的「防疫大作戰」手繪看板畫作已運到館內，人物主軸為「防疫五月天」，由陳時中等人共同揭幕；但因這幅畫作過於巨大，顏振發特地準備數位印刷版的小型看板送給陳時中等人，陳時中說，畫作上的他，比實際本人的他年輕多了。

陳時中說，6月7日之後的管制就會放鬆，但人要把自己這條線顧好，台灣社區基本上是安全的，民眾仍要戴口罩及做好防疫新生活，若邊境開放出現1個或2個小破口，只要顧好自己，疫情就無法傳播，一點點小動作就能保護台灣的安全，把這當成自己責任的一部分，也讓經濟活動變得更好。

陳時中接受媒體聯訪時表示，大賣場試吃慢慢開始，6月7日之後就沒有問題，手還是要洗乾淨。畢業典禮可以辦，但要戴口罩或維持社交距離，兩者取其一。

對於這次造訪台南，陳時中說，台南景點他都想去，但時間不夠，每樣東西都想吃，又怕肚子變太大。花襯衫只有就讀大學、和總統到南島及上次到屏東時穿過；台南送的伴手禮，他都想帶回家。

陳時中今、明2天在台南，首日有4個行程，第一站是奇美博物館，接著視察中西區商圈，晚上在安平區華平路府城食府用餐，餐後出遊台南運河看夜景。