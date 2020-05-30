台南龍崎鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動今登場

台南市龍崎區公所今天舉辦「龍崎竹風輕旅」活動，商借台南T-Bike自行車、在地父老導覽，1百多名預約報名中南部外地民眾來龍崎郊遊踏青，跟著龍崎當地鳳梨青農到田間體驗採鳳梨樂趣，龍崎農會指導手作竹炭除臭包，參訪知名廟宇龍崎文衡殿。

中午眾人在文衡殿林間休閒廣場品嘗在地總鋪師盧正治「寶珍味創意料理團隊」推出的「崎聚風味便當」，便當是選用當地的特產綠竹筍、鳳梨、跑山雞，要讓遊客「帶著悠閒的心來到龍崎，滿足一趟懷舊古早味的幸福之旅」，傍晚各地遊客滿載而歸。