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台南龍崎鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動今登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎區公所舉辦鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動，吸引中南部外地民眾參與。記者周宗禎／攝影
台南龍崎區公所舉辦鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動，吸引中南部外地民眾參與。記者周宗禎／攝影

台南市龍崎區公所今天舉辦「龍崎竹風輕旅」活動，商借台南T-Bike自行車、在地父老導覽，1百多名預約報名中南部外地民眾來龍崎郊遊踏青，跟著龍崎當地鳳梨青農到田間體驗採鳳梨樂趣，龍崎農會指導手作竹炭除臭包，參訪知名廟宇龍崎文衡殿。

中午眾人在文衡殿林間休閒廣場品嘗在地總鋪師盧正治「寶珍味創意料理團隊」推出的「崎聚風味便當」，便當是選用當地的特產綠竹筍、鳳梨、跑山雞，要讓遊客「帶著悠閒的心來到龍崎，滿足一趟懷舊古早味的幸福之旅」，傍晚各地遊客滿載而歸。

區長蕭琇華表示，「龍崎竹風輕旅活動」有名額限制，許多來不及報名的民眾還是來龍崎遊玩，透過上網預購便當，今天中午在龍崎文衡殿領取就地品嘗，還是可以吃到專屬於龍崎的古早好味道；而藉活動推廣龍崎在地新鮮食材，從產地到餐桌間的農業合作，達到增加在地農民收益目的，也讓民眾了解龍崎的地方特色，看到每位參與遊客都收穫滿滿，也吃得安心吃得健康，參與規畫許久的全公所上下都很欣慰。

台南龍崎區公所舉辦鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動，吸引中南部外地民眾參與。記者周宗禎／攝影
台南龍崎區公所舉辦鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動，吸引中南部外地民眾參與。記者周宗禎／攝影
台南龍崎區公所舉辦鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動，吸引中南部外地民眾參與。記者周宗禎／攝影
台南龍崎區公所舉辦鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動，吸引中南部外地民眾參與。記者周宗禎／攝影
台南龍崎區公所舉辦鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動，吸引中南部外地民眾參與。記者周宗禎／攝影
台南龍崎區公所舉辦鳳梨好筍「竹風輕旅」產業文化活動，吸引中南部外地民眾參與。記者周宗禎／攝影

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