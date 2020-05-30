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雲林美麗後花園 湖山水庫水位上升美景再現
連日豪雨，雲林縣湖山水庫蓄水量倍增，目前蓄水量已近2000萬噸，水利署中區水資源局表示，兩周來連續鋒面帶來雨勢，中部地區雨量豐沛，各主要水庫的蓄水量也都大幅提升，所以今年農業一期稻作的灌溉用水及6月底民生、產業的用水應都足夠。
中水局說，在這一波梅雨鋒面來臨之前，中部地區各主要水庫的蓄水量，都降至低於歷年的平均水位，在面臨即將缺水的當頭，鋒面帶來及時雨，使各水庫解渴。
水位陸續進帳，統計5月18日至5月28日，水庫集水區降下約350毫米雨量，已優先利用川流水供應各標的用水，同時也加強引水蓄存到水庫，所以目前水量豐沛，短期內不會有缺水之虞。
雲林唯一的湖山水庫，到今天早上為止，水位已上升至192.78公尺，有效蓄水量接近1980萬噸，蓄水率38.92％，和本月20日的182公尺，水庫蓄水率19%相比，有效蓄水量960萬噸，足足成長了約1000萬噸。
因長期缺水，湖水減少，使有雲林後花園之稱的湖山水庫，景色大為失色，如今水位回升，湖光山色的美景再現，加上天氣轉晴，踏青遊客可望再回流。
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