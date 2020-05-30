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果樹開花異常只開半邊樹 今年茂谷柑和柳丁將面臨減產

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
受開春少雨影響，今年雲林栽種的柳丁和茂谷柑等柑橘類果樹，結果率低且果實分布很不平均，農民束手無策，預計將可能減產。記者蔡維斌／攝影
受開春少雨影響，今年雲林栽種的柳丁和茂谷柑等柑橘類果樹，結果率低且果實分布很不平均，農民束手無策，預計將可能減產。記者蔡維斌／攝影

今年開春期間久旱少雨，雲林地區栽種的柑橘果樹，生長受影響，開花結果也不正常；果農今天無奈說，柳丁和茂谷柑果實的結果率大減，有些甚至整株都不開花，目前果實尚小還無法估計損失。雲林縣府也請專家協助並不排除啟動災害調查。

「有些果樹只有半邊長出果實，你說慘不慘！」果農朱清輝等人表示，往年柑橘結果率可達95%，但今年可能開花期，缺雨水使生長異常，有些果樹沒開花，有的則只有半邊樹結果。

農民說，一般遇上果實的結果量減少時，通常可利用「疏果」方式，修剪掉部分果實，讓留下來的果實，長得更豐肥漂亮，如此一來果實數量雖減少，但仍可維持總重量，不會帶來損失，但今年是果實長得很不均勻，有的只結半邊果實、有的沒結果，就無法用「疏果」方式來降低減產的損失。

朱清輝說，由於目前柳丁和茂谷柑都剛結果，果粒還很小很難觀察，所以得等半個月到一個月後，才能較精確估算損失，不過以目前情況來看減產，可能勢所難免。

雲林縣府動植物防疫所為了解果農遭遇的問題，昨天也開辦柑橘栽培管理座談，邀請台大植物病理與微生物系教授洪挺軒、台南農改場植物保護副研究員陳昇寬等人和農民共商對策。

洪挺軒表示，柑橘的著果，可透過調節適當的供水和養分來改善，若使用植物生理調節藥劑改變植物生理現象，將會使植物生長力逐漸轉弱，不利來年生產量，以今年的雨量分布，應該是今年開春之際山區不雨，才會嚴重影響柑橘著果，應屬天然災害救助範圍，建議縣府啟動調查，了解實際損失。

陳昇寬也建議果農要審慎選擇農委會所推薦的農藥，以免未來造成求償無門的困境。

受開春少雨影響，今年雲林栽種的柳丁和茂谷柑等柑橘類果樹，結果率低且果實分布很不平均，農民束手無策，預計將可能減產。記者蔡維斌／攝影
受開春少雨影響，今年雲林栽種的柳丁和茂谷柑等柑橘類果樹，結果率低且果實分布很不平均，農民束手無策，預計將可能減產。記者蔡維斌／攝影

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