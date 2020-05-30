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疫情緩 嘉義縣振興觀光好康優惠多多開賣啦！

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁下午到阿里山優遊吧斯鄒族文化部部，帶領大阿里山區觀光業者，舉行CAMERA開賣啦觀光宣傳，邀請國人來嘉安心旅遊。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁下午到阿里山優遊吧斯鄒族文化部部，帶領大阿里山區觀光業者，舉行CAMERA開賣啦觀光宣傳，邀請國人來嘉安心旅遊。圖／縣府提供

疫情緩和，因應觀光局安心旅遊即將啟動，嘉義縣長翁章梁下午到阿里山優遊吧斯鄒族文化部落，帶領大阿里山區觀光業者，舉行CAMERA開賣啦觀光宣傳，邀請國人來嘉安心旅遊，享好康，優遊吧斯鄒族文化部落等7家業者響應入園優惠，優遊吧斯推出設籍嘉義縣市民眾，6月限時免費優惠。

翁章梁說，暑假將近，為推展國旅，特別以台18線、台3線、縣道166，規畫3條親子遊玩路線，為讓旅客玩得開心住得安心，結合旅宿業推出住宿優惠方案，共有18家旅宿業響應，包括4家旅館及14家民宿提供優惠方案，首選嘉義好山好水好物產。

文觀局長許有仁指出，7大園區推出優惠，設籍嘉義縣市民眾，遊優遊吧斯，6月限時免費入園；澐水溪溫泉6月享大眾池半價優惠；獨角仙農場出示證件免門票；逐鹿傳說梅花鹿園區6月入園優惠價50元。

全新觀光工廠「欣欣水泥森活園」6月團體預約制入園免費，提供導覽服務；築夢森居6月開放報名「野溪漂漂河體驗+午餐+攀岩」，享優惠價699元（每梯次名額50名），第一梯次6月28日、第二梯次7月6日；達娜伊谷自然生態園區挺醫療執業人員門票優惠60元（全票100元）。

優遊吧斯鄒族青年男女舞者唱歌，歡迎翁章梁及來賓到訪，會場展示阿里山獨有好茶及好咖啡，奮起湖老店天美珍餅舖及返鄉青年新興寶寶餅乾奮起福餅，以及阿里山腳下的旺萊山鳳梨酥，當季紅肉李及阿里山百合花。

阿里山 嘉義 翁章梁
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