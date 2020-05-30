漁光島美在風帆與夕陽 就差水上訓練中心未興建

台南市教育局爭取在漁光島設置水上活動訓練中心多年，卻因土地問題而拖延，眼看同時間規畫的嘉南大圳水上訓練中心都已動工興建，讓體育界擔心會無疾而終。隨著天氣轉熱，漁光島水上活動又熱絡起來，居民都期待水上活動訓練中心能早日完成，並認為能迅速帶動漁光島觀光發展。

水上運動長期來是台南市在全運會和全中運奪金的強項，3年前就規畫要在漁光島和嘉南大圳設置水上訓練聯中心，嘉南大圳以輕艇為主，漁光島則是風帆的訓練基地。不過，嘉南大圳水上訓練中心上個月已經動工，預估明年年中完成，反觀漁光島水上訓練中心卻只聞樓梯響。

台南市體育處長林義順表示，已完成漁光島設置水上訓練中心的評估，不論是潮差或風浪都很適合作為南台灣重要的水上訓練中心基地。不過，要等土地問題解決，才能向體育署提出計畫，爭取興建經費。

王姓教練表示，台南安平漁光島因地形上的優勢，全年適合水上運動，在此興建水上訓練中心並成為南台灣水上運動的基地，是大家的期待；因漁光島有美麗月牙灣且生態豐富，近兩年來遊客增加，搭配水上運動，將會帶動觀光發展。