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陳時中下周抵嘉過夜觀光代言 翁章梁推樂活防疫飲食

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣衛生局推動餐飲業「樂活防疫‧安心飲食」5大自我管控宣言宣導與查核，縣長翁章梁（中）上午在長榮文苑酒店，頒發認證標章給35家業者。圖／縣府提供
嘉義縣衛生局推動餐飲業「樂活防疫‧安心飲食」5大自我管控宣言宣導與查核，縣長翁章梁（中）上午在長榮文苑酒店，頒發認證標章給35家業者。圖／縣府提供

疫情趨緩，嘉義縣衛生局推動餐飲業「樂活防疫‧安心飲食」5大自我管控宣言宣導與查核，縣長翁章梁上午在長榮文苑酒店，頒發認證標章給35家業者，宣布中央流行疫情指揮中心指揮官 時中6月5日來嘉「安心旅遊」，行銷嘉義觀光。

翁章梁呼籲餐飲業者配合中央防疫新生活，加入「樂活防疫‧安心飲食」自我管控宣言，營造安心用餐環境，提高民眾對餐廳信任，鼓勵民眾外出用餐，挑選有標章業者。

5大自我管控宣言包含：環境（定期清潔、消毒）；從業人員 （戴口罩、勤洗手、瞭解防疫措施）；協助顧客做好個人衛生防護（量體溫、提供洗手設備或消毒用品、留下聯絡資訊、夾菜時避免交談）；用餐人數限制（每桌至多8人，並採取下列至少1項措施：座位隔板區隔/餐點加蓋/公筷母匙或專人分菜/個人餐等）。符合防疫措施室內人數最高可容許達250人。

歡迎有意願加入安心行列業者，向衛生局報名，衛生局將派員到場檢核，通過核發標章，名單陸續公佈衛生局網站。

為因應安心旅遊即將啟動，翁章梁說， 邀請陳時中6月5日下午來嘉縣過夜1晚，2天安心旅遊，慰勞防疫第一線辛苦的工作人員，因陳時中時間有限，嘉縣物產豐饒、山海區旅遊景點多在討論中。

翁說，「極光歐若拉」哈密瓜受消費者稱讚，吃過的人都希望回購，因此要特別準備「極光」與陳時中分享，也預計宴請防疫有功代表，該以何種餐點及菜餚代表也在討論中，希望與陳時中分享嘉義美好。

嘉義縣衛生局推動餐飲業「樂活防疫‧安心飲食」5大自我管控宣言宣導與查核，縣長翁章梁上午在長榮文苑酒店，頒發認證標章給35家業者。圖／縣府提供
嘉義縣衛生局推動餐飲業「樂活防疫‧安心飲食」5大自我管控宣言宣導與查核，縣長翁章梁上午在長榮文苑酒店，頒發認證標章給35家業者。圖／縣府提供

衛生局 陳時中 翁章梁
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