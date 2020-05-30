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陳時中走訪台南助陣 虎頭埤阿勃勒花季今登場遊客回流

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤風景區阿勃勒花季今天登場。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區阿勃勒花季今天登場。記者吳淑玲／攝影

衛福部長陳時中今天下午就要抵達台南進行兩天一夜旅遊振興觀光，有台灣第一座水庫的虎頭埤風景區一度傳在走訪地點名單之一，雖然後來沒有入列 ，但今天是虎頭埤風景區阿勃勒花季開跑第一天，今天上午遊客就破千，園方表示，陳時中部長雖然沒有到虎頭埤，但來到台南帶來的觀光效應已經浮現。

位在台南市新化區，由台南市觀光旅遊局經營的虎頭埤風景區，有小日月潭之稱，湖光山色景色優美，但在清明連假因發布國家級細胞簡訊，觀光受到打擊，假日遊客一度銳減只剩幾百人，隨著疫情減緩人潮才逐漸回流，陳時中來台南旅遊行程中，一度傳出有一站是在虎頭埤，也要順訪新化老街，但最後公布並沒有列入。

對於虎頭埤風景區沒有入列，地方人士大表失望，也認為虎頭埤也深受細胞簡訊影響，阿中部長應該要來走走。對此，虎頭埤風景區管理所主任陳宏田說，「太多地點都想爭取，不可能全部安排」，阿中部長今天下午來明天下午離開，在台南停留時間其實才1天，希望下次有機會停留久一點，到訪更多景點。

虎頭埤風景區阿勃勒花季今天開始，因防疫沒有辦開幕式，即時起至6月7日的周六、日，推出乘船遊湖賞花、森林療癒生態遊、水域活動體驗、街頭藝人音樂演出與當地小農湖畔市集等一系列活動與優惠。期間前150名購買全票入園加贈限量的台南文創商品，並於5月31日、6月6日及7日推出「太陽能船遊湖賞花，兩人同行一人免費」優惠；6月6日至14日的周六、日有獨木舟與立式划槳等水域遊憩體驗。

虎頭埤風景區太陽能船今天搭載入園賞花遊客。圖／虎頭埤提供
虎頭埤風景區太陽能船今天搭載入園賞花遊客。圖／虎頭埤提供
虎頭埤風景區阿勃勒花季今天登場。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區阿勃勒花季今天登場。記者吳淑玲／攝影

虎頭埤 陳時中 阿勃勒
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