陳時中走訪台南助陣 虎頭埤阿勃勒花季今登場遊客回流

衛福部長陳時中今天下午就要抵達台南進行兩天一夜旅遊振興觀光，有台灣第一座水庫的虎頭埤風景區一度傳在走訪地點名單之一，雖然後來沒有入列 ，但今天是虎頭埤風景區阿勃勒花季開跑第一天，今天上午遊客就破千，園方表示，陳時中部長雖然沒有到虎頭埤，但來到台南帶來的觀光效應已經浮現。

位在台南市新化區，由台南市觀光旅遊局經營的虎頭埤風景區，有小日月潭之稱，湖光山色景色優美，但在清明連假因發布國家級細胞簡訊，觀光受到打擊，假日遊客一度銳減只剩幾百人，隨著疫情減緩人潮才逐漸回流，陳時中來台南旅遊行程中，一度傳出有一站是在虎頭埤，也要順訪新化老街，但最後公布並沒有列入。

對於虎頭埤風景區沒有入列，地方人士大表失望，也認為虎頭埤也深受細胞簡訊影響，阿中部長應該要來走走。對此，虎頭埤風景區管理所主任陳宏田說，「太多地點都想爭取，不可能全部安排」，阿中部長今天下午來明天下午離開，在台南停留時間其實才1天，希望下次有機會停留久一點，到訪更多景點。