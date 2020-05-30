雲林沿海救護車不足 辰浩投資公司熱心捐贈
辰浩投資公司今天捐贈雲林縣消防局1輛救護車及急救裝備器材，將加入東勢消防隊的救難行列，雲林縣長張麗善代表接受並感謝辰浩公司董座陳耀峯回饋故鄉，有了新穎現代的救護車，對原本資源短缺的沿海地區救難無異添加生力軍。
辰浩負責人陳耀峯為東勢鄉人，年輕時北上從事評估公司、鑑價及投資專業分析產業，年輕外出打拼，如今事業有成，鑑於沿海急救資源不足，決定捐贈救護車回饋故鄉，在東勢救護義消幹事方麗茹與東勢義消幹事蔡明峰居中牽線，促成今天溫馨的捐車善舉，陳耀峯期望新的救護車，能幫助更多急需要緊急救護的傷病患，甚至能借以挽回更多寶貴生命。
雲林縣長張麗善說，108年度雲林縣緊急救護出勤次數約3萬次，平均每日高達83次，緊急救護是消防局的重要勤務，救人一命分秒必爭，設備愈完善搶救機會就愈高，沿海資源少，加上救護車的耗損率相當大，有了這部新救護車，可說是救難行列的生力軍，她再次感謝，並期能拋磚引玉，能有更多善心人士捐助，讓沿海救難效能更加完備。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言