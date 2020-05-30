雲林沿海救護車不足 辰浩投資公司熱心捐贈

辰浩投資公司今天捐贈雲林縣消防局1輛救護車及急救裝備器材，將加入東勢消防隊的救難行列，雲林縣長張麗善代表接受並感謝辰浩公司董座陳耀峯回饋故鄉，有了新穎現代的救護車，對原本資源短缺的沿海地區救難無異添加生力軍。

辰浩負責人陳耀峯為東勢鄉人，年輕時北上從事評估公司、鑑價及投資專業分析產業，年輕外出打拼，如今事業有成，鑑於沿海急救資源不足，決定捐贈救護車回饋故鄉，在東勢救護義消幹事方麗茹與東勢義消幹事蔡明峰居中牽線，促成今天溫馨的捐車善舉，陳耀峯期望新的救護車，能幫助更多急需要緊急救護的傷病患，甚至能借以挽回更多寶貴生命。