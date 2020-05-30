響應世界環境日 台南重現百年前先民扛「竹茨」屋過溪

台南市關廟區新光社區發展協會今天響應「世界環境日」，在鹽水溪畔舉辦「放伴扛竹茨‧走過鹽水溪」活動，籌備了三個多月模擬百年前先人逐河而居、洪災來時扛

「竹茨」（竹子）屋避難的歷史場景景，體現先民互助合作、農業社會篳路藍縷的艱辛。補助合辦活動的台南市環保局趁機宣導淨溪、保護環境、維持生物多樣性的重要。

現場兩棟縮小版竹屋何，由新光社區理事長吳宗寶以打工換宿方式，招募對傳統風土建物有興趣的學生與民眾輪班9天，依古早民厝縮小比例三分之一搭建。

今天環保局、新光社區、關廟區公所等機關團體共200多人共同參與竹屋拆解搬遷的活動，並協助淨溪、認識鹽水溪生態，社區也用心準備了當季、當地的食材做為午餐飲食，讓參與的民眾都覺得是個很有傳統文化及意義的活動。

市長黃偉哲表示，今年世界環境日主題為生物多樣性，新光社區長期關注鹽水溪生態，致力推動河川保育及環境教育，鹽水溪在社區及各界的努力之下漸漸恢復清澈的模樣，讓人感動。