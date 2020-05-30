影／雨天鋪路！嘉市議員怒：浪費公帑縮短道路壽命

嘉義市議蔡永泉今天上午接獲民眾檢舉，指市府工務處放任廠商，雨天在垂楊路段鋪路，不僅影響該路段配給瀝青黏合度及也有行車安全疑慮，市府工務處表示已要求廠商擇日刨除重鋪。

蔡永泉指出，已多次提醒公務單位，下雨天不可舖AC路面，因為AC溫度受雨水降温，必然影響黏合度，縮短AC路面壽命；另路基積水潮溼，AC不易和路基黏住、容易龜裂，經車碾壓、雨水沖刷，不久後又出現孔洞，影響路段壽命及行車安全，這也是台灣許多道路、路面出現坑洞原因。

他說，市府雨天鋪路已被市民抓包向他投訴好幾次，今早在舖垂楊路介於安和街與共和路之間道路，再次被民眾投訴，這真的是浪費人民納稅錢。