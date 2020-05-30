快訊

撤留學生？陸官方通知留美學生搭乘臨時航班回國

食藥署今准許瑞德西韋輸入！僅能用於新冠肺炎重症患者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雨天鋪路！嘉市議員怒：浪費公帑縮短道路壽命

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
今天上午嘉義市下雨，工務處包商在垂楊路鋪路，引發市民不滿。記者卜敏正／翻攝
今天上午嘉義市下雨，工務處包商在垂楊路鋪路，引發市民不滿。記者卜敏正／翻攝

嘉義市議蔡永泉今天上午接獲民眾檢舉，指市府工務處放任廠商，雨天在垂楊路段鋪路，不僅影響該路段配給瀝青黏合度及也有行車安全疑慮，市府工務處表示已要求廠商擇日刨除重鋪。

蔡永泉指出，已多次提醒公務單位，下雨天不可舖AC路面，因為AC溫度受雨水降温，必然影響黏合度，縮短AC路面壽命；另路基積水潮溼，AC不易和路基黏住、容易龜裂，經車碾壓、雨水沖刷，不久後又出現孔洞，影響路段壽命及行車安全，這也是台灣許多道路、路面出現坑洞原因。

他說，市府雨天鋪路已被市民抓包向他投訴好幾次，今早在舖垂楊路介於安和街與共和路之間道路，再次被民眾投訴，這真的是浪費人民納稅錢。

嘉義市工務處長郭拱源說明，今天上午原沒有下雨，包商將相關配給、原料備好後就到該路段鋪路，沒想到忽然就下雨了，市府已經要求包商先將刨除部分壓平，等到天氣好了再全數刨除重鋪，相關費用由包商處理， 未來市民若發現包商雨天鋪路，歡迎立即向工務處檢舉反應。

今天上午嘉義市下雨，工務處包商在垂楊路鋪路，引發市民不滿。記者卜敏正／翻攝
今天上午嘉義市下雨，工務處包商在垂楊路鋪路，引發市民不滿。記者卜敏正／翻攝
今天上午嘉義市下雨，工務處包商在垂楊路鋪路，引發市民不滿。記者卜敏正／翻攝
今天上午嘉義市下雨，工務處包商在垂楊路鋪路，引發市民不滿。記者卜敏正／翻攝
今天上午嘉義市下雨，工務處包商在垂楊路鋪路，引發市民不滿。記者卜敏正／翻攝
今天上午嘉義市下雨，工務處包商在垂楊路鋪路，引發市民不滿。記者卜敏正／翻攝

嘉義
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

提供未成年電子煙 嘉市最重罰10萬

安心即時上工計畫缺工多 嘉市盼資格鬆綁

嘉市通過「電子煙危害防制自治條例」違者最高罰10萬元

舞廳酒店梅花座隔板！嘉市有條件解封即日接受申請檢查

相關新聞

不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

衛福部長陳時中今天預計下午約4時到台南，首站抵達奇美博物館，而除了公開行程之外，陳時中今晚還有一個「神秘行程」，外界原本...

豪雨過後 阿里山達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑群

梅雨季連日豪大雨，為嘉義縣阿里山鄉帶來累計逾500毫米豪雨，八八風災重建區山美村達娜伊谷自然生態園區，出現限時夢幻瀑布群...

響應世界環境日 台南重現百年前先民扛「竹茨」屋過溪

台南市關廟區新光社區發展協會今天響應「世界環境日」，在鹽水溪畔舉辦「放伴扛竹茨‧走過鹽水溪」活動，籌備了三個多月模擬百年...

影／雨天鋪路！嘉市議員怒：浪費公帑縮短道路壽命

嘉義市議蔡永泉今天上午接獲民眾檢舉，指市府工務處放任廠商，雨天在垂楊路段鋪路，不僅影響該路段配給瀝青黏合度及也有行車安全...

台南山上水道戲水池今天重開放 疫情緩再現遊客人潮

原本因為水情不佳關閉的台南山上花園水道博物館戲水池，近日來因為梅雨挹注，水庫進水豐沛，在今天再度啟用，適逢周末假期，加上...

為白海豚「加菜」！海巡署放流10萬尾牠最愛吃的黃錫鯛

迎接世界海洋日，海巡署第五巡防區指揮部結合多個海洋生態單位，今天抵雲林縣台西鄉漁港進行魚苗放流，為保育的白海豚「加菜」，...

影／你吃過日環食、地球和太陽巧克力嗎？

嘉義市蕊杜巧克力工坊負責人黃盈傑為迎接下月日環食天文奇景，耗時一年，設計出日環食、太陽、地球、土星、天王星、金星、銀河系...

往來台南山區民眾福音 關廟到高雄交界小黃公車今上路

台南市山區不少較偏遠社區民眾搭公車不方便，市府規畫「小黃公車」，今天正式進入龍崎、關廟地區服務山區偏遠民眾。市長黃偉哲上...

「老頑童」徐福昌推廣自然科學 導覽昆蟲親子免費參加

台南市「老頑童」徐福昌經營事業之餘長年推廣科學教育，近來除定期在台南市歸仁美學館開「孩童科學班」，還常在假日舉辦自然科學...

府會走廊／陳家平夫妻 結縭30年一路相伴

嘉義市議員陳家平與妻子林惠品結縭30年，常聯袂出席各種場合，羨煞旁人，很少人知道兩人同月同日生，情誼還是從「急診室的春天...

否認收代辦費 嘉縣特定工廠協會：以服務為目的

工廠管理輔導法去年公布施行，領有臨時工廠登記業者施行日起2年內申請特定工廠登記。嘉義縣特定工廠發展協會辦座談會，縣府最近...

弱勢大專生暑期工讀方案 雲縣府加碼提出

疫情衝擊，各行各業工作機會緊縮，大學生暑期打工機會更是雪上加霜，雲林縣政府昨天釋出利多，率先推出弱勢家庭大專生暑期工讀加...

熱門新聞

彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

北市二殯泡水家屬跪水裡答禮 3喪家禮廳、火葬費全免

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。